「緊急で動画を回させてもらっています」

カメラを真っ直ぐに見つめて、ネクタイにスーツ姿でこう語ったのは元KAT-TUNの田口淳之介（40）。3月11日に自身のYouTubeチャンネルを更新し、9日にXとインスタグラムのアカウントが突如削除された“真相”を明かした。

ネットニュースでも両アカウントが削除されたことが取り上げられ、色んな人から心配の連絡が寄せられたという田口。「事実ですね。事実、インスタグラム、Xのほうのアカウントは完全に削除しました」と認め、その理由についてこう語った。

「僕自身、インスタグラム含めSNSを情報発信の場として、半ば、やるべきコンテンツとは思ってはいたんですけど、僕的にはそれより、もっとよく見せられる媒体もあるんじゃないかなっていう風に考えていて。それがいま、こういう風にYouTubeだったりとか。僕、やっぱり踊りを得意としているんで、そういう部分がシンプルに見せられるTikTok。こちらのアカウントだけでいいや、っていう風に思えたんですね」

突然のアカウント削除はファンを驚かせてしまったと反省しつつ、「自分的にはしっかり、なんかこう、今後こういうYouTubeだったり、TikTokに力を入れていくぞっていう決心ができたときなのでね」と説明。続けて「突然になって、ご心配をおかけした皆さんには本当に申し訳ありません。ですが、ちゃんと僕は元気なんでね。皆さん、今後ともコンテンツのほうを是非楽しみにして欲しいなと思います」と呼びかけたのだった。

そんな田口のもとには予想外の反応も寄せられたといい、「また逮捕されたんじゃないかとか」と苦笑。声のみ出演したマネージャーも「それが結構多かったですね。また逮捕か、っていう」と述べ、「根も歯もない噂すぎるんですけど、本当にそういうのは全くないから。別にビビるというか。ああ、なんかやっぱ噂でそうなるんだなっていうか。ちょっと残念っていうか、ショックじゃないですか」と吐露。田口もその言葉に耳を傾けながら、同調するように頷いていた。

“逮捕疑惑”のほかにも、精神面が不安定になっているのではないかという指摘まで浮上していたという田口。いずれも違うことを釈明したが、“逮捕疑惑”に対しては「僕からしたらやっぱそこはね、やっぱり真摯に受け止めなきゃいけないですよ」と語っていた。

「田口さんは’16年にKAT-TUNを脱退し、同時に旧ジャニーズ事務所も退所。以降はソロアーティストとして活動していましたが、’19年5月に当時交際していた元女優・小嶺麗奈さん（45）とともに大麻取締法違反の疑いで逮捕されました。2人は起訴された後、懲役6カ月・執行猶予2年の有罪判決が下されることに。

そんななか、田口さんは同年11月に活動を再開させ、’22年3月には日本プロ麻雀協会のプロテストに合格。最近では俳優業も本格的に再開させていたことから、Xとインスタグラムのアカウントが突然削除されたことで、過去の不祥事と重ねてネガティヴな憶測も広まってしまいました。

田口さんにとって、Xとインスタグラムは“芸能人だからやらなきゃいけない”という義務感もあったそうです。とはいえ、これらのツールの影響力が大きいのも事実。実際に、仕事関係者からも心配されてしまったといいます。活動方針を変えていくなかで発信ツールも整理したようですが、田口さんをフォローしているファンのことを考えると、事前にアナウンスしてもよかったかもしれませんね」（芸能関係者）

自ら“真相”を語った田口のもとには、心配していたファンから様々な声が寄せられている。

《だとしても急に消すなよw》

《お仕事関係の皆様や、FCブログで事前にお知らせ頂きたかった 心配で体調崩してしまいました……これからも応援しています》

《消す前に一言説明が欲しかったです。本当に心配してました。田口くんの口からちゃんと聞けて安心しました。これからも活動楽しみにしてます》

《色々と複雑な感情がありますが……ジュンノへの気持ちは変わらないので今後も応援させてね》

なおスーツを着用していたのは、別の撮影終わりにそのまま動画を回したためだと説明していた田口。活動方針が変わっても、ファンをハラハラさせることがないように願いたい。