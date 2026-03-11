BLUETTI JAPANは、3000Whクラスとして世界最軽量コンパクトサイズを実現した大容量ポータブル電源「AORA 300」を、2026年3月3日に発売しました。実売価格は35万8900円（税込）。

「AORA 300」

記事のポイント 3000Whクラスで世界最軽量コンパクトをうたう大容量ポータブル電源。高出力、約75分の急速充電、高速UPSも備え、車中泊から防災、家庭のバックアップ電源まで幅広く活用できます。

従来の3000Whクラスの大容量モデルは重量やサイズが大きく、据え置きでの使用が前提となり、持ち運びの難しさが課題となっていました。

「AORA 300」は、こうした日本ユーザーの声に応えるべく、2000Whクラスとほぼ同等のサイズ感を維持しながら、3000Whを超える電力量を実現し、持ち運びも現実的な大容量モデルへと進化させています。

本体は366×305×297.5mmという2000Whクラス相当の筐体サイズに、3000Wh超の電力量を凝縮。車内の助手席足元やシート下にも収まりやすく、居住スペースを圧迫しません。

定格出力2000W、電力リフト機能によって最大4000Wの高出力でエアコンや電子レンジといった消費電力の大きい家電にも対応。電力不足を気にせず、連泊や長期滞在を支える電源環境を構築できます。

さらに、AC充電とソーラーパネルを組み合わせることで、最大2400Wの入力に対応。約75分でのフル充電を実現し、据え置き型に近い安心感を提供します。アウトドアや車中泊のほか、災害発生後の車中泊避難時にも、心強い電源として活用できます。

また、自宅でのバックアップ電源としても活用できるよう、わずか10msで自動切替する高速UPS機能を搭載。デスクトップPCやWi-Fiルーターなど、電源遮断が許されない機器の稼働を瞬時にバックアップし、停電時でも在宅ワークや家庭内の情報環境を維持します。

さらに、500Lクラスの冷蔵庫を3日以上稼働可能な大容量電力を備え、食料保存や日常生活の継続を支える「家庭用バックアップ電源」として高い実用性を発揮します。

独自の「UltraCell」技術により、6000回以上の充放電後も初期容量の80％を維持。約10年間の長期使用を想定した高耐久設計により、日常使いから非常時まで安心して使用できます。

本体には合計10個の出力ポートを備え、複数の家電製品を同時に接続可能。12V/30AポートはRV機器や強力な電動ポンプなどのDC機器も直接駆動できます。

このほか、BLUETTI専用アプリによるスマートコントロールに対応し、AC／DC出力のオン・オフや動作モードの切替、消費電力の確認をスマートフォンから行えます。車内ではもちろん、家庭内や就寝中でも本体に触れることなく操作でき、使い勝手を大きく向上させています。

最大55%OFFの早割キャンペーンも

「AORA 300」の発売を記念し、公式サイトやAmazon、楽天の各公式販売店舗では、最大55％OFFとなる早割キャンペーンを実施中。クーポンコードを入力すると、さらに7％OFFでお得に購入できます。

公式販売店舗

BLUETTI 公式サイト（クーポンコード：AORA300）

BLUETTI 公式Amazon店（クーポンコード：NEWAORA300）

BLUETTI 公式楽天市場店（クーポンコード：YSIO-I2JH-CEDJ-QLBQ）

BLUETTI JAPAN 「AORA 300」 発売日：2026年3月3日 実売価格：35万8900円（税込）

