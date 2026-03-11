ヒカル、乳房が膨らむ女性化乳房症と診断 原因は不明
【モデルプレス＝2026/03/11】YouTuberのヒカルが10日、自身のYouTubeチャンネルを更新。女性化乳房症と診断されたことを伝えた。
【写真】女性化乳房症と診断された人気YouTuber、真剣に症状を伝える様子
【Not Sponsored 記事】
【写真】女性化乳房症と診断された人気YouTuber、真剣に症状を伝える様子
◆ヒカル、女性化乳房症と診断される
ヒカルは「最近めっちゃ嫌なことがあって」と切り出し、「乳首の方に異変を感じたんですよ」と数カ月間、右胸の乳首周辺に張りを感じていたことを回想。しばらく放置していたものの、治ることがなく病院に行ったそう。すると、男性の乳腺組織が異常発達することにより乳房が女性のように膨らむ「女性化乳房症」と診断された、と報告した。
◆ヒカル、原因不明と告白
続けて「0.0何％の確率で精巣に異常があったりとかいろいろなやつがあるらしいですけど、エコー検査とかして『基本的には女性化乳房症です』と。でも、これ薬も何も処方されないんです」と、3〜4ヶ月様子を見るように言われたと振り返った。また「副作用の出る薬はあるけど、一般的にそれは使用しないと。（医者から）『多分、普通に治ります』って」と説明しつつ、原因はわからないと口に。しかし、受診するまでは症状がわからず不安状態だったため、診断結果を知って安堵したと話していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】