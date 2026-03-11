この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

知っておきたい洗車の新常識！雨上がりの濡れたボディを「水なし洗車剤」でピカピカにする裏ワザ

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

デリカのりYouTuberのばも氏が運営するYouTubeチャンネル「ばものばもろぐフィールドチャンネル」が、「花粉の時期はコレ！水なし洗車で黒デリカを5分でピカピカにする方法」と題した動画を公開。雨上がりの濡れたボディを逆手に取り、水なし洗車剤を使って花粉や汚れを手軽に落とすテクニックを紹介した。



動画でばも氏は、長年愛用しているという「水なし洗車剤」を取り出し、雨で濡れたままの愛車のボディに直接スプレーを噴射。まずはマイクロファイバークロスで大まかに汚れを拭き取っていく。同氏は、普段から月に1回ほど洗車機でコーティングを施工しているため、この作業だけで簡単に汚れが落ち、ツヤのあるボディが蘇るという。



しかし、この方法の最も重要なポイントは、最初の拭き上げ後に残る「拭きムラ」への対処法にある。ばも氏は「拭きムラがね、どうしても目立つ」と語り、これを解消するために、乾いた綺麗なマイクロファイバークロスで仕上げ拭きを行う工程が不可欠だと強調した。



仕上げ拭きをすることで、拭きムラが綺麗になくなるだけでなく、洗車剤の撥水効果が最大限に引き出され、ボディのツヤも長持ちする。また、表面が滑らかになることで、花粉やホコリが付着しにくくなる効果も期待できるという。



花粉や黄砂で車が汚れやすい季節、洗車の手間は悩みの種になりがちだ。しかし、雨上がりを絶好の洗車タイミングと捉え、水なし洗車剤と2枚のクロスを活用するこの方法は、時間や場所を選ばずに愛車を綺麗に保ちたい人にとって、実践的な選択肢となるだろう。