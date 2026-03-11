「ニーア オートマタ」とグラニフのコラボアパレルが予約開始。2BをプリントしたTシャツなど新商品が多数ヨコオタロウ氏の着用イメージも
【グラニフ：「NieR:Automata」collaboration】 3月11日 予約開始 3月17日 発売予定 価格：1,200円～
(C) SQUARE ENIX
画像は「NieR:Automata」
グラニフは、「NieR:Automata（ニーア オートマタ）」とのコラボレーションアイテムを3月17日に発売する。本日3月11日よりWEBでの予約受付を開始し、価格は1,200円より。
スクウェア・エニックスのアクションRPG「ニーア オートマタ」とのコラボアパレルが新発売される。シャツとしては主人公の2Bのデザインや、本作のビジュアルをあしらったデザインをラインナップ。このほか、帽子やバッグ、靴下といったアイテムも取り揃えられている。
3月16日までの期間中はポイントが2倍になるキャンペーンが実施されているほか、商品ページではシリーズディレクターのヨコオタロウ氏の着用イメージも確認できる。
□グラニフの商品のページ
『NieR:Automata』collaboration- グラニフ (@graniph_updates) March 10, 2026
本日より予約開始！
スクウェア・エニックスがプロデュースし、プラチナゲームズが開発を手掛けるアクションRPG『NieR:Automata(ニーア オートマタ)』。
2Bや随行支援ユニットのポッドなどに加え、グラニフのキャラクターとの特別なデザインもラインナップ。… pic.twitter.com/QtSJA2sfd0
