【グラニフ：「NieR:Automata」collaboration】 3月11日 予約開始 3月17日 発売予定 価格：1,200円～

画像は「NieR:Automata」

グラニフは、「NieR:Automata（ニーア オートマタ）」とのコラボレーションアイテムを3月17日に発売する。本日3月11日よりWEBでの予約受付を開始し、価格は1,200円より。

スクウェア・エニックスのアクションRPG「ニーア オートマタ」とのコラボアパレルが新発売される。シャツとしては主人公の2Bのデザインや、本作のビジュアルをあしらったデザインをラインナップ。このほか、帽子やバッグ、靴下といったアイテムも取り揃えられている。

3月16日までの期間中はポイントが2倍になるキャンペーンが実施されているほか、商品ページではシリーズディレクターのヨコオタロウ氏の着用イメージも確認できる。

(C) SQUARE ENIX

