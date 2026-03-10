あらきのボカロ歌ってみた第四弾、第五弾となる全22曲のサブスクリプション配信が3月11日0時より開始される。

タイトルは『歌ってみた [2021-2022]』と『歌ってみた [2022-2024]』の2作。YouTubeなどで公開されてきた“歌ってみた”の中から、期間ごとに選ばれた全22曲が収録される。これまで個々の動画として発表されてきた楽曲が、年代ごとに整理されることで、あらきが歩んできたボカロカバーの軌跡を一望できる作品になっている。

『歌ってみた [2021-2022]』には、ピノキオピーによる代表曲のひとつ「神っぽいな」や、DECO*27の「ジレンマ」など、当時のボカロシーンを象徴する楽曲を収録。一方、『歌ってみた [2022-2024]』には柊マグネタイトの「マーシャル・マキシマイザー」、kemuの「瓦礫の塔」など、近年の人気楽曲が並ぶ。

ジャケットイラストは、これまでもあらきの一部のミュージックビデオでキャラクターイラストを提供しているジャイアントイムニズムが担当。

さらに、2026年5月23日には東京・EX THEATER ROPPONGIにてワンマンライブ＜大響宴＞の開催も決定。昼公演はボカロカバー曲を中心とした“歌ってみた”編、夜公演はオリジナル楽曲のみで構成されるステージになる予定だ。一日で「歌い手としてのあらき」と「アーティストとしてのあらき」を体感できる特別な公演となりそうだ。

■配信情報

歌ってみた [2021-2022]

https://lnk.to/Araki_Utattemita_2021_2022

歌ってみた [2023-2024]

https://lnk.to/Araki_Uatttemita_2023_2024 収録曲

歌ってみた [2021-2022]

1 バラードじゃ物足りないわ（作詞・作曲：Noz.）

2 不埒な喝采（作詞・作曲：ポリスピカデリー）

3 自称、音楽愛好家（作詞・作曲：卯花ロク）

4 偽物人間40号（作詞・作曲：¿?shimon）

5 ノンブレス・オブリージュ（作詞・作曲：ピノキオピー）

6 マーシャル・マキシマイザー（作詞・作曲：柊マグネタイト）

7 瓦礫の塔（作詞・作曲：kemu）

8 カニカニカーニバル（作詞・作曲：こがねむし）

9 神っぽいな（作詞・作曲：ピノキオピー）

10 ジレンマ（作詞・作曲：DECO*27）

11 祭りだヘイカモン（作詞・作曲：ピノキオピー）

12 まにまに（作詞・作曲：r-906）

13 トキヲ・ファンカ（作詞・作曲：takamatt）

14 転生林檎（作詞・作曲：ピノキオピー）

15 タイニーバニー（作詞・作曲：youまん） 歌ってみた [2022-2024]

1 キメラ（作詞・作曲：DECO*27）

2 ダブルラリアット（作詞・作曲：アゴアニキ）

3 リアルにぶっとばす（作詞・作曲：ピノキオピー）

4 MAZE（作詞・作曲：Noz.）

5 裏世界（作詞・作曲：niki）

6 魔法少女とチョコレゐト（作詞・作曲：ピノキオピー）

7 シャボン（作詞・作曲：蜂屋ななし）

■ライブ情報

＜あらきワンマンライブ2026『大響宴』＞

日時：2026年5月23日（土）

会場：EX THEATER ROPPONGI 第一部：歌ってみた限定公演

第二部：オリジナル曲限定公演

https://araki-live.jp/daikyoen/