「ＤＯＭＯＴＯ」の堂本光一が１０日、都内で行われた人気ファンタジーシリーズのアニメ映画「劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編」の大ヒット御礼舞台あいさつに出席した。

公開から１週間が経過。周囲からの反響を聞かれた光一は「今日、ミュージカルの稽古場から来たんですけど、（作品に）子どもたちがいっぱい出てるので、『天スラ！天スラ！』って言われます。さすが天スラと思いました」と作品の影響力の大きさに驚きの声を上げた。

イベントでは、２０日からシリーズ初の４ＤＸでの上映が発表された。４ＤＸで映画を観賞したことがあるかと聞かれ「私は映画館に行ったことがないので…」とまさかの回答。共演者から「壇上しか知らない？」と聞かれると「はい。こっち側しか知らない」と冷静に答え、共演者を驚かせた。

同映画は通り魔に刺され命を落とし、スライムに転生したサラリーマンが新たな冒険を始める人気異世界ファンタジー。ゲスト声優を務めた光一は、主人公・リムル（岡咲美保）の前に立ちはだかるカイエン国の大臣・ゾドンを演じている。