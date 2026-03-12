DOMOTOの堂本光一が3月10日に東京都内で行われた映画『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』の舞台あいさつに登壇し、驚きのエピソードを披露し話題を集めている。「堂本さんは同作で声優を務めており、今回の登壇に至りました。そこで堂本さんはこれまで観客として映画館に行った経験がないと明かし、会場を驚かせました。KinKi Kidsとして活動していた当時、デビューシングル『硝子の少年』の歌詞には映画館にまつ