‘25年末に突如飛び込んできたビッグニュース。12月28日に、人気アイドルグループ・DOMOTOの堂本光一（47）が、STARTO ENTERTAINMENTの公式サイトで《私事で恐縮ですがこの度、堂本光一は結婚する運びとなりましたことをこれまでの歩みを支えてくださった関係者の皆さまへご報告させていただきます》と結婚を発表した。《これからも皆さまへの感謝の気持ちを胸にこれまで以上にひとつ、ひとつのお仕事に真摯に向き合いみ