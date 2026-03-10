ナチュラルコスメブランドLUSHが、映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』との限定コラボレーション商品を3月10日より発売することが発表された。

【画像あり】今回のコラボで登場する商品ラインナップ

本コラボレーションは、映画『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』に合わせた第2弾コレクションだ。ボディソープなど全12種がラインナップされる。販売は全国80店舗のほか、公式オンラインストアおよび公式アプリで取り扱われる。

「ヨッシーのタマゴ」バスボムはお湯に入れると中から4種類のうち1つのソープが現れる仕掛けが施されている。

「プロテクト ザ ギャラクシー」はローズオイルとカモミールブルーを配合しているボディソープだ。

「チコ シャワージェリー」はグレープフルーツとピーチを思わせる香りのジェリー状ボディソープで、それぞれ異なる表情のチコが中に入っている。

「ピーチ姫の王冠」はピーチ姫の王冠を形どったデザインだ。ストロベリーエキスとイチゴ種子油を配合されている。

そのほか、ボディソープの「チコ バブルバー」、2つに割って使える「プリンセスパワー」などが登場する。

インテリアとしても使える「ハテナブロック ギフトボックス」（980円）も展開される。

公式アプリおよびLUSH SPA新宿店限定で「マリオ シャワージェル」（3,730円）と「ルイージ シャワージェル」（3,730円）の2種が販売される。

配合などの商品の詳細は、特集ページで確認してもらいたい。

（文＝リアルサウンドテック編集部）