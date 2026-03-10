GREEN×EXPO 2027 特設サイト
■大阪・関西万博からGREEN×EXPO 2027へレガシー継承！環境に配慮した輸送方法で樹木輸送を実施【GREEN×EXPO 2027】
GREEN×EXPO協会は、共創パートナーと連携し、2026年3月4日（水）〜6日（金）に「GREEN×EXPO 2027の樹木輸送プロジェクト」を実施した。このプロジェクトでは、2025年日本国際博覧会（以下「大阪・関西万博」という。）から2027年国際園芸博覧会（GREEN×EXPO 2027）へのレガシーの継承や、GREEN×EXPO 2027の理念である環境と共に生きる持続可能な社会のあり方の発信の一環として、幹線輸送をトラックから鉄道や船舶へモーダルシフトすることで脱炭素化をめざす樹木配送サービスである「緑配便」により、大阪・関西万博の会場内の樹木をGREEN×EXPO 2027の会場に向けて鉄道輸送した。
＜GREEN×EXPO 2027の樹木輸送プロジェクト（出発式） 実施概要＞
日時：2026年３月５日（木）14時30分〜17時00分
会場：ＪＲ貨物 安治川口駅（大阪府大阪市此花区島屋六丁目1-127）
内容：関係各者挨拶、ヘッドマークを装着した機関車前での写真撮影 等
