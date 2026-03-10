この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「ひなたちゃん動画」が「今こんなことになっています…」と題した動画を公開しました。一見元気そうに見えるジャンボセキセイインコのつっきーくんですが、実はとある病気が再発。飼い主さんの手の中で静かに甘える姿が、多くの視聴者の心を掴んでいます。



動画は、飼い主さんの腕の中で大人しく抱っこされているつっきーくんの姿から始まります。つっきーくんは普段からよく膨らんでじっとしていることが多く、体調が悪いのかと心配になることがありますが、実はとても元気なのだとか。ジャンボセキセイインコゆえに体が大きく、この膨らみ方が通常なため、本当に体調が悪い時に分かりにくいのが難点だそうです。



その元気さは、同居しているセキセイインコのひなちゃんのケージに勝手に入ってしまうほど。久しぶりの珍しい行動に、ケージの外にいたひなちゃんは「なんでつっきーがぼくんちに？」と不思議そうな様子で見つめます。しばらくケージの中を探検していたつっきーくんですが、ひなちゃんが「そろそろごはん！」と人間の言葉で説得すると、ようやく外に出てきてくれました。2羽が顔を寄せ合っておしゃべりする姿は、なんとも微笑ましい光景です。



しかし、こんなに元気そうに見えるつっきーくんですが、実は結膜炎が再発していたことが明かされます。冒頭で抱っこされていたのは、点眼治療のためでした。飼い主さんは、つっきーくんが怖がらないように部屋を暗くしてから優しく捕まえます。手の中にすっぽりおさまるとても大人しい姿で、無事に点眼を終えることができました。



病気と闘いながらも、明るく元気に過ごすつっきーくんと、それを見守るひなちゃん、そして愛情深くケアする飼い主さんの姿に、「信頼感がすごい」「手をキュッと握ってるのかわいい」「じっとしてるの愛おしすぎる」と絶賛のコメントが多く寄せられており、心が温まる動画となっているようです。