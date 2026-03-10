この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ひなたちゃん動画」が「今こんなことになっています…」と題した動画を公開しました。一見元気そうに見えるジャンボセキセイインコのつっきーくんですが、実はとある病気が再発。飼い主さんの手の中で静かに甘える姿が、多くの視聴者の心を掴んでいます。

動画は、飼い主さんの腕の中で大人しく抱っこされているつっきーくんの姿から始まります。つっきーくんは普段からよく膨らんでじっとしていることが多く、体調が悪いのかと心配になることがありますが、実はとても元気なのだとか。ジャンボセキセイインコゆえに体が大きく、この膨らみ方が通常なため、本当に体調が悪い時に分かりにくいのが難点だそうです。

その元気さは、同居しているセキセイインコのひなちゃんのケージに勝手に入ってしまうほど。久しぶりの珍しい行動に、ケージの外にいたひなちゃんは「なんでつっきーがぼくんちに？」と不思議そうな様子で見つめます。しばらくケージの中を探検していたつっきーくんですが、ひなちゃんが「そろそろごはん！」と人間の言葉で説得すると、ようやく外に出てきてくれました。2羽が顔を寄せ合っておしゃべりする姿は、なんとも微笑ましい光景です。

しかし、こんなに元気そうに見えるつっきーくんですが、実は結膜炎が再発していたことが明かされます。冒頭で抱っこされていたのは、点眼治療のためでした。飼い主さんは、つっきーくんが怖がらないように部屋を暗くしてから優しく捕まえます。手の中にすっぽりおさまるとても大人しい姿で、無事に点眼を終えることができました。

病気と闘いながらも、明るく元気に過ごすつっきーくんと、それを見守るひなちゃん、そして愛情深くケアする飼い主さんの姿に、「信頼感がすごい」「手をキュッと握ってるのかわいい」「じっとしてるの愛おしすぎる」と絶賛のコメントが多く寄せられており、心が温まる動画となっているようです。

YouTubeの動画内容

01:03

ひなちゃんのケージに不法侵入！？
02:01

ケージから出てきてひなちゃんとおしゃべり
02:31

実は結膜炎が再発…点眼治療中だった
06:05

目薬の時間…おとなしく捕まるつっきー

関連記事

登場の仕方がまるでヒーロー！？性格が真逆なインコのコンビが可愛すぎると話題に

登場の仕方がまるでヒーロー！？性格が真逆なインコのコンビが可愛すぎると話題に

 【感動のビフォーアフター】人を怖がっていたインコ、2年後の姿に胸が熱くなる

【感動のビフォーアフター】人を怖がっていたインコ、2年後の姿に胸が熱くなる

 「触ってもいい？」と聞かれたインコ、健気な“許可”の出し方が可愛すぎて悶絶

「触ってもいい？」と聞かれたインコ、健気な“許可”の出し方が可愛すぎて悶絶
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

ひなたちゃん動画_icon

ひなたちゃん動画

YouTube チャンネル登録者数 1.67万人 328 本の動画
雛から育てたセキセイインコのひなちゃんと、成鳥でお迎えしたジャンボセキセイインコのつっきー（ゆづき）君。性格が全く違うけど、とっても仲良しのふたり。そんなふたりのほのぼのとした日常をお届けしています。
youtube.com/channel/UCbR-tYEtj7gvX41YGwujwRQ YouTube