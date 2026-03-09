この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「ひとり開業チャンネル / by Build’s」が、「投資するFCの基準とは？#shorts」と題したショート動画を公開。株式会社アクア取締役の松原氏が聞き手となり、日本FCファンドの宮嵜氏から「投資するFC（フランチャイズ）の基準」を引き出す興味深い対談が行われた。宮嵜氏の「加盟店も儲からないといけないし、本部も儲からないといけない」という、ビジネスの根幹を突く発言が印象的な内容となっている。



動画は、松原氏が「宮嵜さんが『やろう』って思う基準は？」と、投資のプロフェッショナルである宮嵜氏の頭脳に迫る質問を投げかける場面から始まる。これに対し、宮嵜氏は「大きく分けて3つありまして」と即座に切り出し、自身の中に明確な評価基準が存在することを示した。



まず1つ目の基準として宮嵜氏が挙げたのが「市場性」である。「今後伸びるのかっていうところ」とシンプルに本質を突くと、松原氏もすかさず「マーケットがある程度伸びないと」と相槌を打ち、ビジネスの前提条件を確認し合う。さらに宮嵜氏は、「世間がある程度後押ししてくれるようなものじゃないと、厳しいかなという」と語り、市場の規模だけでなく、社会的な追い風を受けられる事業であるかが重要だという独自の視点を提示した。



続けて、2つ目の基準として「ビジネス」としての構造に言及する。宮嵜氏は「ちゃんと儲かっているのか」と大前提を述べた上で、「加盟店も儲からないといけないし、本部も儲からないといけない」と力説。一方が搾取されるような関係性ではなく、本部と加盟店が共に成長できる健全な利益構造こそが不可欠であると説いた。その具体的な条件として「ある程度利益率が高いものじゃないと」と続け、加えて「管理のしやすさ」といった実務的な側面も評価の対象になると語り、FCビジネスにおけるシビアな価値観を明確にした。



動画の終盤、宮嵜氏が「あと3つ目が結構重要だなと思っていて」と、さらに深い基準を明かそうと口を開いたところで映像は終わる。ショート動画ならではの構成が続きへの興味を惹きつけるとともに、わずか数十秒のやりとりからも、松原氏と宮嵜氏が持つビジネスへの深い知見とプロフェッショナルとしての鋭い視点が存分に伝わる内容となっている。