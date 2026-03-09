謎の2ドアテストカーは「GRセリカ？」 ユーザーからの反響は？

TOYOTA GAZOO Racingが開発中と見られるテストカーの走行画像が2026年2月にSNSで拡散されました。

GR特有のカモフラージュ柄の偽装が施されたこの車両は、未舗装路を走行しており、大型のリアウィングや独立したトランクスペースを持つクーペスタイルが特徴です。

【画像】これが新型「GRセリカ!?」 画像で見る！（30枚以上）

新たなスポーツモデルを連想させるこの姿に対し、「次期セリカ」の復活を推測する声が上がる一方、そのデザインや価格、メカニズムについて読者から多様な意見が寄せられています。

これまでに確認されている画像では、現行のWRC参戦車両（GRヤリスベース）であるハッチバック形状とは異なり、トランクリッドを備えた2ドアクーペのシルエットが確認できます。

大きく張り出したフェンダーなどを備えることから、競技用車両として開発が進められていると推測されます。

トヨタは近年、次期セリカについて、様々イベントや会見で次期モデルへの言及を行っているほか、海外では「GRセリカ」という商標登録が出願されたことも判明しています。

こうした背景から、このテストカーが新たなスポーツクーペの試作車であると考えるユーザーも存在し、「次期セリカなの？」「これなら期待できる」「待ってました！」などの声も。

一方で、公開されたテストカーの画像に対して、冷静な意見や独自の考察も寄せられています。

デザイン面では、「セリカにしてはノーズが高く短い」「少し小さく、ずんぐりしている」といった、従来の同モデルのイメージとは合致しないという指摘があります。

「屋根が高く、窓の面積が広い」点から、海外向けのセダンや次期型カローラではないかと推測する意見も見受けられます。

また、近年のトヨタ車に見られるフロントフェイスや、過去のモデルの特徴であったリトラクタブルヘッドライトがないことに対する言及もありました。

構造面では、次期ラリーの車両規定を見据えた推測がなされています。

「市販車ベースではなく、競技専用のプロトタイプの可能性がある」「管状フレームの骨格に合わせて作られたボディであり、市販時は異なるサイズになる」といった分析が挙がっています。

さらに、開発が噂される新エンジンを用いたミッドシップレイアウトではなく、ラリーに適したフロントエンジン仕様として開発されているのではないかという考察も寄せられています。

市販化を見据えた場合の価格帯についても、様々な予想が挙げられています。

「1000万円前後になるのではないか」という推測がある一方、「できれば1000万円以内で」「手頃な価格帯で販売してほしい」といった要望も聞かれます。

また、初期モデルの購入後に改良版が登場する傾向を考慮し、購入のタイミングを検討するという意見も見られました。

今回確認された2ドアテストカーが、次期セリカとして登場するのか、あるいは別のアプローチによる新型車となるのか、現時点では確定していません。

ユーザーからは今年中の発表を望む声もあり、今後のメーカーからの情報公開が待たれる状況です。