1次ラウンド・プールC韓国戦

野球日本代表「侍ジャパン」は7日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンド・プールCの第2戦で韓国代表と対戦。8-6で下し、連勝とした。9回に中堅の周東佑京外野手がスーパーキャッチを披露。海外ファンから様々な声が上がった。

2点リードの9回1死。ジャーメイ・ジョーンズの大飛球が中堅後方を襲う。猛然と追った周東は、フェンスに激突しながらスーパーキャッチ。ピンチの芽をつんだ。

WBCの公式Xが「ウキョウ・シュウトウがチームジャパンで驚異的なキャッチを見せた！」と添えてプレー動画を公開すると、海外ファンにも驚きが広がった。

「ウキョウ・シュウトウは人間じゃない！最速の男だとは知っていたが、今度は外野で空を飛んだ！」

「おいおい、こんな日本チームをどこかが破れると本当に思うか？」

「日本代表の野球は、まるでマトリックスの世界」

「非現実的だ。ウキョウ・シュウトウのキャッチは、間違いなくハイライト級だ。あんな守備を見せられたら、試合の流れが一気に変わってしまう！」

「あのキャッチ、エグすぎる。シュウトウの『俺の目の前でボールを落とさせはしない』という執念を感じた。WBCで日本はミスをしない。それこそが、彼らが勝ち続ける理由だ」

周東は8回に代走で出場。きっちりと二盗も決め、存在感を放っている。



（THE ANSWER編集部）