オズワルド伊藤俊介（36）が7日放送のフジテレビ系「さんまの向上委員会」に出演。蛙亭イワクラと破局した理由をテレビで知ったことを明かした。

明石家さんまはイワクラの話にふれ「去年か、別れたのは」と聞いた。伊藤は「去年の8月、9月ぐらい…」と答えた。

伊藤は別れる直前について「そのときは家にあまり、飲みに行ってて帰ってなかったんですけど。夏あたりも普通で（別れる）当日LINEで『ちょっとまずいかもな』って雰囲気がありました」と明かした。

陣内智則は「（イワクラが）たまってたんだずっと」と察し、さんまも「様子に気が付かなかったのか？」と聞いた。

伊藤は「なんせ家に帰らなかったので。様子を見ることもできなかったというか。夜飲んで帰ってきたら（イワクラが）寝てる状態だったので」と語った。「飲みに行くことに対して怒られたことは1回もないですし、そういうところは寛容だったんですけど」と明かした。

伊藤は「実際のところの理由みたいなのはその日『お別れしましょう』ってなった日はそこまで詰めた話はなくて、別れてから何カ月たって向こう（イワクラ）がテレビで嫌だった理由をしゃべるじゃないですか。それがLINEニュースで流れてきて、僕も別れた理由のほとんどをLINEニュースで知る状態になった」と明かした。

さんまは「それだけ、連絡も取ってなかったり？」と聞くと、伊藤は「まあちょっと、それはもうこっちの責任というか」と答えた。

マヂカルラブリー村上は「毎日しゃべりたいのに、女の子は。お互いの意見があることは話して解決して次に進みたいのに」と女子の気持ちを代弁しボケた。

エルフのはるは「誰が女子代表してんねん」とつっこんだ。