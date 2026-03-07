「選手層の厚さは強み」9人入れ替えたなでしこジャパン、11発圧勝に指揮官も誇らしげ
[3.7 女子アジア杯GL第2節 日本11-0インド パース]
「日本の選手層の厚さはほかのチームにないもの。これを強みにしていきたい」。日本女子代表(なでしこジャパン)を率いるニルス・ニールセン監督も、3日前の一戦から先発9人を入れ替えて臨んだ一戦を誇らしげに振り返った。
右SBで起用されたDF山本柚月(日テレ・東京ベレーザ)がいきなり魅せた。前半4分、右サイドでボールを持った山本はエリア内にカットイン。相手1人を股抜きでかわして、左足でミドル弾を決めた。
さらに山本は前半13分のMF長谷川唯(マンチェスター・シティ)のゴールをアシストするなど、1ゴール2アシストの活躍だった。
試合後のインタビューに答えた山本は「1試合目が難しいゲームだったので早いうちに点をと思ったけど、それが自分のゴールから始めることができてよかった」と初々しく振り返った。
