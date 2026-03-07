この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

料理YouTubeチャンネル「技彩 WAZAIRO」が、「仕込み鍋振り調理まで！華奢な若女将が体当たりで切り盛りする行列町中華！」と題した動画を公開しました。ラーメン屋でありながら、看板メニューのレバニラを求めて客足が絶えない「中華蕎麦みやま」の仕込みから営業までの様子に密着しています。



動画は、女性店主がシャッターを開け、店の看板を出す開店準備から始まります。厨房に入ると、まず取り掛かるのは大量のもつ煮の仕込み。大きな寸胴鍋で、山盛りの豚モツを丁寧に下茹でしていきます。その合間を縫って、大量の米を研いだり、ラーメンスープ用の豚骨を下処理したりと、手際よく作業を進めていく様子が映し出されます。



「店名にある『中華そば』よりレバニラが人気なんですか？」という撮影班の質問に、店主は「ラーメン屋なんですけど、ラーメンよりレバーが出るんで」「レバーを頼まないお客さんがいると逆に『あれ？』って思うぐらいレバーばっかりなんで」と笑顔で答えます。その言葉通り、動画では大量の新鮮なレバーを一枚一枚丁寧に下処理していく様子も紹介されています。



仕込みは普段一人で行っているといい、「結構重労働ですね」と語る店主。「お釜持ったり鍋振ったりと重労働もこなしますね」という言葉には、「いや、重いですけど、めっちゃ重いですけど、力はつきましたね」「朝一人だと『持てない』なんて言ってられないんで、なんとかやるしかない」と、その力強さの裏にある覚悟をのぞかせました。



営業が始まると、厨房は一気に戦場と化します。店主は中華鍋を巧みに操り、チャーハンや名物のレバニラ炒めを次々と作り上げていきます。そのスピーディーでダイナミックな鍋振りは圧巻の一言。完成した料理はどれも食欲をそそるものばかりです。



お店の情熱と活気が伝わってくるこの動画を見ると、絶品の中華料理を味わいに足を運びたくなることでしょう。