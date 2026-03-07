あの“憧れるのをやめましょう”宣言から3年。前回大会では決勝でアメリカに打ち勝ち、野球ファンを沸かせたWBCが再び始まった。主役はもちろん大谷翔平選手（31）。WBCをより楽しむために、彼を中心に繰り広げられる侍ジャパンの舞台裏を公開する。

＊＊＊

【写真を見る】モデル並みの美女ばかり！ “ドジャース奥さま会”に溶け込む「真美子さん」

プレイ面でのコンディションはまずまずといえそうな大谷だが、懸念材料がないわけではない。

「彼は渡米以降、ほとんど日本の野球は見ていないといいます。だからよく知らないチームメイトや首脳陣も少なくないんです」

と、在米スポーツジャーナリストは指摘する。

「一方で、侍ジャパンの若手選手にとって大谷は“神様”のような存在。気軽にコミュニケーションを取るのは難しい」（同）

つまり壁があるわけだ。

「そんなチーム内の緊張を和らげる“潤滑油”になっているのが、大谷の日ハム時代の1年先輩である近藤健介選手（32）です」（同）

近藤といえば、25年はソフトバンクの主力として日本一に貢献したばかり。彼が具体的に何をしているかといえば、

「現在、大谷の投球練習のボールを受けているのは、元横浜DeNAの高城俊人（たかじょうしゅうと）ブルペン捕手。彼を大谷に紹介したのも、ほかならぬ近藤だったそうです」

ほかにもある。

「2月26日のバンテリンドームでの練習初日のこと。近藤はチームメイトに向かって“（大谷に）ちゃんとあいさつしろよ”と呼びかけた。阪神の坂本誠志郎をはじめ、選手たちは近藤に促されるように“どうも”とあいさつしていました」（スポーツ紙デスク）

「大谷とは一定の距離を保っている」

また、侍ジャパンを率いる井端弘和監督（50）とも、初の“手合わせ”である。

「井端監督はこれまでプロ野球の監督経験がありません。しかし巨人のコーチ時代に岡本和真を育て上げたことで、指導者としての評価は意外と高く、かねて中日ドラゴンズの次期監督候補と目されてきました。日ハム時代から大谷と“師弟関係”にあった栗山英樹前監督とは異なり、積極的に選手に対してアドバイスをするようなタイプではない。ほかの選手との信頼関係を損なわないよう配慮して、大谷とは一定の距離を保っているようです」（前出のデスク）

そこでまたまた日ハム人脈の登場となる。

「首脳陣の中では金子誠ヘッドコーチが唯一、大谷と気の置けない間柄です。大谷が入団した翌年に現役を引退し、15年から日ハムのコーチを務めた彼は、当然大谷の指導経験もある。大谷からしてみれば、なじみがあって信頼できる、心強い存在でしょう」（同）

メジャーリーグの覇者といえども、駆け出し時代の縁はなにものにも代え難いということだろう。

「週刊新潮」2026年3月12日号 掲載