¡Ú£Ò£É£Ú£É£Î¡Û½ê±ÑÃËÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼ à¥é¥¹¥È£²»î¹çá¤Î¿¿°Õ¡¡ºùÄíÂçÀ¤¤È¤Ï¡Ö°ì½ï¤Ë¾¡¤Á¤¿¤¤¡ª¡×
¡¡³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ò£É£Ú£É£Î¡¥£µ£²¡×¡Ê£·Æü¡¢Åìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Ç¼¯»ÖÂ¼¿ÎÇ·²ð¡Ê£²£´¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë½ê±ÑÃË¡Ê£´£¸¡Ë¤¬ÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö°úÂà¤Þ¤Ç¥é¥¹¥È£²»î¹ç¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤ÆÎ×¤à¶»Ãæ¤È¤Ï¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëà¥µ¥¯¥¸¥å¥Ë¥¢á¤³¤ÈºùÄíÂçÀ¤¤Ø¤Î»×¤¤¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½»î¹ç¤Ç¤Ï¤É¤ó¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤«
¡¡½ê¡¡¥°¥é¥Ã¥×¥ê¥ó¥°µ»½Ñ¤Î¹¶ËÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¾¡¤Á¤Ë¸þ¤«¤¦»Ñ¤È¤«¤Îàµ¤»ý¤Áá¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¡½¡½¼¯»ÖÂ¼¤Î°õ¾Ý¤Ï
¡¡½ê¡¡¥°¥é¥Ã¥×¥ê¥ó¥°ÎÏ¤ÏËÜÅö¤Ë¥È¥Ã¥×¤ÎÁª¼ê¤Ç¤¹¤·¡¢¸«¤Æ¤¤¤Æ¸«¤È¤ì¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¡½¡½Ç¯Îð¤â¼ã¤¯¡¢µ»½Ñ¤â¹â¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÁª¼ê¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¿´¶¤«
¡¡½ê¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤«¤éÆ¨¤²¤Ê¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡£¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡¢¾ï¤Ë¡£ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤Áª¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ä·¤ÍÊÖ¤¹¤°¤é¤¤¤³¤Ã¤Á¤«¤é¹Ô¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¡½¡½¼¯»ÖÂ¼¤È¤ÏÎý½¬Ãç´Ö¤Ç¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤ä¤ê¤Ë¤¯¤µ¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«
¡¡½ê¡¡¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤³¤½¡Ö£Ä£Ò£Å£Á£Í¡×¤Î¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È·è¾¡¤ÇÂÐÀï¤·¤¿º£À®¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤Î£±½µ´ÖÁ°¤ÎËÍ¤Î·ëº§¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡£
¡¡¡½¡½³Î¤«¤Ë£²£°£±£±Ç¯£··î£±£°Æü¤Ë·ëº§¼°¤òµó¤²¤¿¸å¡¢£±£¶Æü¤Î¥Ð¥ó¥¿¥àµéÆüËÜ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È·è¾¡¤Çº£À®ÀµÏÂ¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡Ê·ë²Ì¤Ï½ê¤¬È½Äê¾¡¤Á¡Ë¡£¤½¤ì¤ËÈæ¤Ù¤ì¤Ð¡Ä
¡¡½ê¡¡¤À¤«¤éÂç¾æÉ×¡Ä¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤âÊÑ¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤È¤Ë¤«¤¯»î¹ç¤Ï»î¹ç¤Ê¤Î¤Ç¡£
¡¡¡½¡½º£²ó¤Ï°úÂà¤ò¸«¤¹¤¨¤Æ¡Ö»Ä¤ê£²»î¹ç¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Ê¤¼£±¤Ç¤â£³¤Ç¤â¤Ê¤¯£²»î¹ç¤Ê¤Î¤«
¡¡½ê¡¡¤Þ¤¢¡Ö¤¢¤È£±»î¹ç¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¤Í¡£ËÜÅö¤Ï£³»î¹ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤±¤É¡Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ç´Ö¤ò¼è¤Ã¤Æ¡£
¡¡¡½¡½¤±¡¢¸¬µõ¤À
¡¡½ê¡¡¤¢¤È¤ÏÂç¤ß¤½¤«¤Ë°úÂà¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¡£
¡¡¡½¡½º£Ç¯¤ÎÂç¤ß¤½¤«Âç²ñ¤Ï¡Ö¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¥Ê¥´¥ä¡×¤Ç³«ºÅÍ½Äê¤À
¡¡½ê¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ê¥´¥ä¥É¡¼¥à¡Ê¡á¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¡Ë¤Ë¤Ï»×¤¤Æþ¤ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£
¡¡¡½¡½³Î¤«¤Ë¥É¥éÅÞ¤Î½ê¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥×¥íÌîµå¡¦ÃæÆü¤ÎËÜµòÃÏ¤Ï°úÂà»î¹ç¤ËºÇ¹â¤ÎÉñÂæ¤À
¡¡½ê¡ÊÂç¤¤¯¤¦¤Ê¤º¤¤¤Æ¡Ë¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¥Ê¥´¥ä¥É¡¼¥à¤ÎÎ¢Â¦¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»î¹ç¤É¤³¤í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡£¤¢¤½¤³¤Ç¥Þ¥¤¥¯¤òÎ©¤Æ¤Æ¡Ê°úÂà¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¡Ë¤ä¤Ã¤¿¤é¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¡½¡½¤Á¤Ê¤ß¤ËºùÄíÏÂ»Ö¤ÎÂ©»Ò¡¦ÂçÀ¤¤ÈÆ±¤¸Âç²ñ¤Ë½Ð¤ë¤Î¤Ï¤É¤ó¤Ê´¶³Ð¤«
¡¡½ê¡¡ËÍ¤¬ÂçÀ¤·¯¤ò»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é¸«¤Æ¤¿¤éÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡£ÂçÀ¤·¯¤È¤Ï¡¢Âç³Ø¤ò½Ð¤¿¸å¤Î¡Ö¶¯¤¤ºùÄíÂçÀ¤¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤«¤éÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£¶¯¤¤¤«¤é¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¡½¡½¼ÂÎÏÅª¤ËÉÔ»×µÄ¤Ï¤Ê¤¤¤È
¡¡½ê¡¡¤Ï¤¤¡£¤½¤ì¤è¤êºùÄí¤µ¤ó¤¬ÂçÀ¤·¯¤Èº£¤Ç¤â¥Ð¥Ã¥Á¥Ð¥Á¤Ë¥¹¥Ñ¡¼¤¹¤ëÊý¤¬¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤¹¤è¡£ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¸«¤Æ¤Æ¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£ÂçÀ¤·¯¤Î¶¯¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡£¤Ç¤â¡¢°ì½ï¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£°ì½ï¤Ë¾¡¤Á¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª