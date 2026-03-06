この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

ゆとり所長が解説、KEIYO「AN-DM003」レビュー。「デジタルミラーに全振り」した潔さがもたらす圧倒的な視認性とは【PR】

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ゆとり所長-Yutori-」が、「【〇〇で第1位】デジタルミラーに特化した「KEIYO AN-DM003A」がまさにシンプルイズベストだった！」と題する動画を公開した。



動画では、慶洋エンジニアリングのデジタルルームミラー「AN-DM003」を紹介。ドライブレコーダー機能をあえて搭載せず、デジタルミラーとしての「明るさ」「綺麗さ」「滑らかさ」を徹底的に追求した、まさに「シンプルイズベスト」な逸品だと高く評価している。



出演者は冒頭で、同製品の第一印象を「とにかく明るく、とにかく綺麗で、とにかく滑らか」と絶賛。その最大の特徴は「とにかくデジタルミラーに全振りした商品です！」という点にあると解説する。つまり、ドライブレコーダー機能はなく、あくまで後方の視認性を高めることに特化しているのだ。



この潔いコンセプトにより、デジタルミラーとしての基本性能が極限まで高められている。画面には高輝度LCDタッチパネルが採用され、明るさは従来比2倍を実現。後付けの照度センサーにより、周囲の明るさに応じてモニターの輝度が自動調整されるため、昼夜を問わず快適な視界を確保する。



さらに、55fpsという高フレームレートにより、映像のカクつきを抑えた自然な動きを実現。SONYの高性能CMOSセンサー「STARVIS」と防眩機能、HDR機能も搭載されており、夜間の暗い場所や後続車のヘッドライトが眩しい場面、逆光といった厳しい条件下でも、白飛びや黒つぶれのないクリアな映像を映し出す。



実際に夜間に走行した映像では、後続車のヘッドライトの眩しさが効果的に軽減され、周囲の状況が鮮明に確認できる様子が示された。出演者は、暗視効果と防眩機能のおかげで、全体的に見やすい視界が保たれていると評価した。



同製品は、既存のドライブレコーダーを既に装着しているユーザーや、純粋に高品質なデジタルミラーを求めているドライバーにとって、有力な選択肢となるだろう。「後方をいかにクリアに見せるか」というデジタルミラー本来の価値を追求した、質実剛健な製品と言えそうだ。