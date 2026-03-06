ゆとり所長が解説、KEIYO「AN-DM003」レビュー。「デジタルミラーに全振り」した潔さがもたらす圧倒的な視認性とは【PR】
YouTubeチャンネル「ゆとり所長-Yutori-」が、「【〇〇で第1位】デジタルミラーに特化した「KEIYO AN-DM003A」がまさにシンプルイズベストだった！」と題する動画を公開した。
動画では、慶洋エンジニアリングのデジタルルームミラー「AN-DM003」を紹介。ドライブレコーダー機能をあえて搭載せず、デジタルミラーとしての「明るさ」「綺麗さ」「滑らかさ」を徹底的に追求した、まさに「シンプルイズベスト」な逸品だと高く評価している。
出演者は冒頭で、同製品の第一印象を「とにかく明るく、とにかく綺麗で、とにかく滑らか」と絶賛。その最大の特徴は「とにかくデジタルミラーに全振りした商品です！」という点にあると解説する。つまり、ドライブレコーダー機能はなく、あくまで後方の視認性を高めることに特化しているのだ。
この潔いコンセプトにより、デジタルミラーとしての基本性能が極限まで高められている。画面には高輝度LCDタッチパネルが採用され、明るさは従来比2倍を実現。後付けの照度センサーにより、周囲の明るさに応じてモニターの輝度が自動調整されるため、昼夜を問わず快適な視界を確保する。
さらに、55fpsという高フレームレートにより、映像のカクつきを抑えた自然な動きを実現。SONYの高性能CMOSセンサー「STARVIS」と防眩機能、HDR機能も搭載されており、夜間の暗い場所や後続車のヘッドライトが眩しい場面、逆光といった厳しい条件下でも、白飛びや黒つぶれのないクリアな映像を映し出す。
実際に夜間に走行した映像では、後続車のヘッドライトの眩しさが効果的に軽減され、周囲の状況が鮮明に確認できる様子が示された。出演者は、暗視効果と防眩機能のおかげで、全体的に見やすい視界が保たれていると評価した。
同製品は、既存のドライブレコーダーを既に装着しているユーザーや、純粋に高品質なデジタルミラーを求めているドライバーにとって、有力な選択肢となるだろう。「後方をいかにクリアに見せるか」というデジタルミラー本来の価値を追求した、質実剛健な製品と言えそうだ。
福島県のとある所長が運営する洗車チャンネルです。長らくゲーム実況してましたが、今は・車系「検証/素人目線/DIY」の動画を投稿しております。ゲーム系は、残っている動画は随時削除してサブチャンネルに上げ直していく予定です。投稿ペースは仕事しながらなので不定期です。