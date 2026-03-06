面白いアイデアだねぇ。

カメラストラップやバッグなどでおなじみのPeak Design（ピークデザイン）が、Kickstarterにて新しいキャンペーンを実施しています。

今回のアイテムは旅行用のバッグ。一気に4種類も登場しましたが、主役となるバックパックは画期的な2-in-1仕様だそうな！

親亀・子亀が一体化するバックパック

Kickstarterにて登場したのは、「Travel Backpack 2-in-1」「Travel Backpack 20L」「Travel Weekender 25L」「Travel Crossbody Sling 3L」の4種類。

目玉となるのは、分離して使える「Travel Backpack 2-in-1」でしょう。

GIF: Kickstarter

土台となるBase Packは、Day Packとファスナーで繋がる仕組み。Day Pack側にも背負うためのストラップがあり、どちらも単体で使えます。合体時の容量は約40Lで、分離時はBase Packが34L、Day Packが16L。

Image: Kickstarter

合体させた状態で背負うとこんな形。奥行きは大きめに見えますが、合体してることへの違和感はありませんね。サイドポケットなどのデザインもシームレスにつながっています。

Image: Kickstarter

どちらのバックパックも16インチのノートPCが入るスリーブがあり、Peak Designのパッキングキューブやカメラキューブに最適化されたサイズ。ヒップベルトはBase Packのみですが、チェストベルトはどちらのバックパックにも備わっています。

生地には耐水性の高いVERSA SHELLを採用。ストラップのデザインも一新されました。上部、側面、それからキャリーオンできるハンドルが各所に搭載。

現地に荷物を持っていくための大きめバッグと、旅行先で行動するための小さめバッグを合体させるアイデアはお見事！ 小型のDay Packなどは普段使いにも良さそうですし、Peak Designらしいアイディアソリューションなバックパックですね。

新たなTravelファミリーたち

「Travel Backpack 2-in-1」は、Kickstarterで319ドル（約5万1110円）からの出資でゲットできます。配達予定日は2026年6月ごろ。夏休みには届きそうです。

他の製品である「Travel Backpack 20L」「Travel Weekender 25L」「Travel Crossbody Sling 3L」も含めて、今回のバッグはPeak Designが展開しているTravelシリーズに加わります。一気に4アイテムも増えちゃった。

Image: Kickstarter

個人的にはダッフルのように持てる「Travel Weekender 25L」も気になります。ストラップも付いてるし、ハンドルガッシリなショルダーバッグとして良さげだなぁ。

Source: Kickstarter, Peak Design