◇世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ 統一王者・井上尚弥(大橋)＜12回戦＞WBA・WBC・WBO1位、IBF3位 中谷潤人(M.T)（2026年5月2日 東京ドーム）

ボクシングの大橋ジムは6日、世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥（32＝大橋、32戦全勝27KO）とWBA・WBC・WBO同級1位の中谷潤人（28＝M.T、32戦全勝24KO）が5月2日に東京ドームで対戦すると正式発表した。また、同興行のWBC世界バンタム級タイトルマッチで同級王者の井上拓真（30＝大橋、21勝5KO2敗）と同級4位の井岡一翔（36＝志成、32勝17KO4敗1分け）が対戦することも発表された。

「THE DAY やがて、伝説と呼ばれる日。」と銘打たれた決戦が正式にアナウンスされた。ともに32戦全勝で、史上最多世界戦27連勝中の井上尚弥が4階級制覇、前WBC＆IBF統一世界バンタム級王者の中谷が3階級制覇。リング誌選定パウンド・フォー・パウンド（PFP、全階級を通じての最強ランキング）で井上尚は2位、中谷は7位で、究極の全勝対決に海外の注目度も高い。井上尚がルイス・ネリ（メキシコ）を沈めた24年5月以来2年ぶりの東京ドーム開催と、最高の舞台も用意された。

2月の年間表彰式で井上尚は「5月、東京ドームで中谷潤人と本気でぶつかります。お互いの勇姿を必ず見届けてほしい」とコメント。中谷も「勝たないといけないと思っている。1年前に約束したし、あとはやるだけ」と応じていた。海外ブックメーカーは井上尚がやや有利と予想しており、英ウィリアムヒルは井上尚勝利に1.33倍、中谷勝利に3.3倍のオッズをつけている。

興行のもようはLeminoが独占ライブ配信する。ペイ・パー・ビュー（PPV）チケット販売方式で、事前販売は6,050円、当日販売は7,150円。「ドコモMAX」「ドコモ ポイ活MAX」契約者はPPVチケット購入は不要。

＜試合カード＞

・世界統一スーパーバンタム級タイトルマッチ12回戦

王者 井上尚弥（大橋）―中谷潤人（M.T）

・スーパーバンタム級8回戦

武居由樹（大橋）―ワン・デカン（中国）

・WBC世界バンタム級タイトルマッチ12回戦

王者 井上拓真（大橋）―井岡一翔（志成）

・東洋太平洋ウエルター級タイトルマッチ10回戦

王者 田中空（大橋）―佐々木尽（八王子中屋）

・フェザー級10回戦

阿部麗也（KG大和）―下町俊貴（グリーンツダ）

・東洋太平洋＆WBOアジア・パシフィック・スーパーミドル級タイトルマッチ10回戦

王者 尹徳魯（ユン・ドクノ、韓国）―森脇唯人（ワールドスポーツ）

・WBOアジア・パシフィック・フライ級タイトルマッチ10回戦

王者 富岡浩介（RE:BOOT）―田中将吾（大橋）

「ドコモMAX」「ドコモ ポイ活MAX」「dカードPLATINUM」会員限定のチケット先行販売「Lemino特設サイトで6日午後6時よりスタートする。

＜チケット販売価格＞

・アリーナSRS席 330,000円

・アリーナRS席 220,000円

・アリーナSS席 165,000円

・アリーナS席 110,000円

・内野指定席下段 55,000円

・内野指定席上段 33,000円

・外野指定席 22,000円

・2階指定席 11,000円