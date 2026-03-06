こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2026年3月6日（金）0時から3月9日（月）23時59分まで｢Amazon新生活セール｣を開催中。

現在、1937年にアメリカで誕生して以来、世界中で愛され続けるアイウェアブランド・Ray-Ban（レイバン）を代表するサングラス「0RB4171F ERIKA」、がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

(レイバン)Ray-Ban 【国内正規品】 サングラス RB4171F 865/13 54 13,566円 （49%オフ） Amazonで見る PR PR

Ray-Banの超定番ラウンドタイプサングラスが、今なら、ほぼ半額に！ 日差しの強くなる季節、1本持っておいてもいいんでない？

Ray-Ban（レイバン）の超定番サングラス「0RB4171F ERIKA」が、現在、Amazonで49％オフとほぼ半額に！

「ERIKA」は、Ray-Banのラインナップの中でもベストセラーアイコンのひとつとして人気を集めているモデル。

オーバーサイズのラウンドシェイプグラスが特徴で、顔まわりの印象をやわらかく見せながら存在感のあるスタイルを演出します。

シンプルながらもファッション性が高く、カジュアルからきれいめまで幅広いスタイルに対応。

どんなファッションコーデにも合わせやすいアクセサリーとして、日常使いのサングラスとしても取り入れやすいデザインです。

Ray-Banらしい定番感とトレンド感を兼ね備えたモデルといえるでしょう。

メタルテンプルとトーンオントーンのテンプルティップがアクセント

デザインのポイントは、細身でスタイリッシュなメタルのテンプル。フロントのラウンドシェイプと組み合わせることで、軽やかで洗練された印象に。

テンプルの先端にはトーンオントーンのテンプルティップを採用。細かなディテールまで統一感のあるデザインに仕上げられており、Ray-Banらしい上質さを感じられます。

人気ブランドの定番モデルが49％オフで手に入る今回のセール。Ray-Banを初めて試してみたい人にもおすすめですよ！

なお、上記の表示価格は2026年3月6日10時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

