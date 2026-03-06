加護亜依、得意料理披露に絶賛の声「照りツヤが完璧」「白米の最強の相棒」
【モデルプレス＝2026/03/06】元モーニング娘。の加護亜依が3月5日、自身のInstagramストーリーズを更新。得意料理がメインの食卓を公開した。
【写真】38歳元モー娘「照りツヤが完璧」断面から肉汁溢れ出す手作り角煮
加護は「得意料理の角煮」とコメントし、食卓の写真を公開。豚の角煮をメインにコーン、キュウリ、レタスのサラダや和え物、汁物などが並んでいる。メインの角煮は大きなの塊2つの上にカイワレ大根で彩りが添えられ、煮卵が横に置かれた豪華な一皿となっている。
この投稿に、ファンからは「ご飯が進みそう」「照りツヤが完璧」「白米の最強の相棒」「器も盛り付け方もおしゃれ」「美味しそう」「栄養バランス満点」などの声が上がっている。
加護は、2011年に一般男性と結婚し、2012年に第1子長女を出産。2015年に離婚を発表。2016年、一般男性と再婚し、2017年に第2子長男を出産したが、2024年、離婚していたことを発表した。（modelpress編集部）
