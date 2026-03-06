フジGP帯に約10年ぶり新音楽番組誕生「FNS歌謡祭」「めざましテレビ」制作班がタッグ MCは上垣皓太朗アナ【STAR】
【モデルプレス＝2026/03/06】フジテレビでは、4月16日より新音楽番組『STAR』（毎週木曜19時〜20時※初回2時間スペシャル）を放送決定。上垣皓太朗フジテレビアナウンサーがMCを担当する。
【写真】フジ美人アナ、ワイルドなイケメン兄公開
本番組は、歌、ダンス、ラップ、ミュージカルなど、あらゆる音楽エンターテインメントの“STAR”が集まり、最先端のエンターテインメントに触れることができる音楽番組。フジテレビのゴールデン帯に約10年ぶりに歌唱パフォーマンスを披露する音楽番組が復活。“音楽”という人生に寄り添うパートナーとの出会いを視聴者に届けるべく、世代を超えて愛される新たな音楽番組を送り出す。フジテレビの看板番組である『FNS歌謡祭』を手掛ける音楽班と、エンタメ情報に精通する「めざましテレビ」エンタメチームがタッグを組み、旬のアーティストたちの“最新パフォーマンス”と、即時性のある“エンタメニュース”を一挙に放送する。
そんな『STAR』のMCは、老若男女に愛され、音楽が大好きだと語る、4月で入社3年目の上垣アナウンサー（2024年入社）が担当することに。『めざましテレビ』（毎週月曜〜金曜5時25分〜8時14分）、『めざましどようび』毎週土曜6時〜8時30分）の情報番組で活躍する他、『かまいまち』（毎週木曜20時〜21時）では安定感のある進行で番組を支える上垣アナ。さらに、配信ドラマ『上垣妄想人生計画』（FODにて配信中）では、剛力彩芽とW主演を務め俳優業にも進出するなど、多岐にわたり活躍している。
幅広いジャンルの音楽に興味があるという上垣アナウンサーは、「その歌手のファンの方が見ていて楽しいのはもちろん、そうでない方も見ていて楽しいと思えるような、いろんな気配りができるMCであれたらいいなと思っています。その曲に感じたことを、血の通った私なりの言葉でお伝えできるかどうか、挑戦したいです。フジテレビアナウンス局の先輩でお一人挙げるとするならば、いつか軽部真一アナウンサーのような司会ができればいいなと思っております。“『STAR』でこんな魅力的な曲が紹介されていた！”と話題が広がって、ここから音楽の新たな波が生まれる番組にしたい」と意気込みを語り、新たな音楽番組の顔として番組を導いていく。
さらに、上垣アナウンサーとともに、“STARナビゲーター”としてアーティストや俳優らが進行を担当することも決定。番組に華を添える“STARナビゲーター”が上垣アナウンサーとどのような化学反応を起こすのか。
『めざましテレビ』のエンタメチーム全面協力のもと、その週の最新エンタメ情報を詰め込んだコーナーを実施することが決定。番組内で「めざましエンタ」として、音楽はもちろん、アニメ、映画、舞台など、あらゆるエンタメ情報を情報番組並みのスピード感で伝えていく。豪華アーティストたちを迎え、高品質な音楽ライブとエンタメ情報を盛りだくさんで届ける。（modelpress編集部）
ー 新音楽番組『STAR』MC就任と聞いたときの率直な感想を教えてください。
「まさか、まさかでした！私でいいのかなと驚きました。入社3年目になるタイミングで、まだまだ仕事を覚えていかなければならないのですが、このような新しい音楽番組を任せていただけるとは思ってもいませんでした。とにかく驚きました！」
ー 『FNS歌謡祭』を手掛ける音楽班と『めざましテレビ』エンタメチームの混合チームが制作する音楽番組が誕生します。“めざましファミリー”でもある上垣アナはMCとしてどんな番組を目指していきたいですか？
「『めざましテレビ』で日々いろんな情報をお伝えしており、特に『めざましどようび』ではエンタメ情報もお伝えしている中で、そんな私だからこそできることを木曜よる7時の枠でも実現できればいいなと思っております。『めざましテレビ』の朝の時間帯、そして『STAR』の夜の時間帯、それぞれの時間帯でお互いが車輪の両輪になって新しい情報をお届けできる番組になれたらいいなと思っております」
ー 理想の“MC像”があれば教えてください。
「私がMCとして心がけたいなと思っているのは、その歌手のファンの方が見ていて楽しいのはもちろん、そうでない方も見ていて楽しいと思えるような、いろんな気配りができるMCであれたらいいなと思っています。フジテレビアナウンス局の先輩でお一人挙げるとするならば、いつか軽部真一アナウンサーのような司会ができればいいなと思っております。軽部さん、よろしくお願いいたします！」
ー 音楽は好きですか？どんなときに音楽を聞くことが多いですか？
「私は人の声が好きなので、音楽も大好きです。声にとても興味があったので、自分もアナウンサーになったという経緯があります。どうしてずっと人の声を聞いていたいと思うのだろうかということを、この番組をやる中で深めていけたらいいなと思います。私はよく眠れたときに音楽を聞くことが多くて。朝起きて、今日はよく眠れたなという満足感を覚えたときに“こんな曲を聞いてみたいな”とふと思い、聞くことが多いです。私は昭和歌謡やニューミュージックが好きなので、松任谷由実さんの曲が特に好きです」
ー 放送を楽しみにしている視聴者へメッセージをお願いします。
「木曜よる7時に新しい音楽番組が誕生します。その曲に感じたことを、血の通った私なりの言葉でお伝えできるかどうか、挑戦したいです。“『STAR』でこんな魅力的な曲が紹介されていた！”と話題が広がって、ここから音楽の新たな波が生まれる番組にしたいと意気込んでいます。視聴者の皆様には気軽にリラックスして楽しんでいただければと思いますので、ぜひご覧ください！」
ー 総合演出：浜崎綾（フジテレビ第2スタジオ）
「10年間、願っても願っても叶わなかったゴールデンの音楽番組がようやく誕生します！音楽は時代を映す鏡です。テレビは時代を記録する責務があります。フジテレビには『MUSIC FAIR』や『FNS歌謡祭』というクオリティに自信を持ってお届けしている音楽番組がありますが、ゴールデンタイムのレギュラー音楽番組が無いことで10年間の“空白期間”が生まれてしまった事実は否めません。この『STAR』は今の音楽シーンで輝くスターたちが歌い、踊り、奏でる、その瞬間を余すところなくお届けしていきます。音楽だけでなくアニメ・映画・舞台など多様なエンタメニュースも盛りだくさんです。フジテレビの数ある番組の中でもキラ星のごとく輝くスター番組になるようスタッフ一同力を尽くしていきたいと思っています」
【Not Sponsored 記事】
【写真】フジ美人アナ、ワイルドなイケメン兄公開
◆フジゴールデン帯に音楽番組誕生
本番組は、歌、ダンス、ラップ、ミュージカルなど、あらゆる音楽エンターテインメントの“STAR”が集まり、最先端のエンターテインメントに触れることができる音楽番組。フジテレビのゴールデン帯に約10年ぶりに歌唱パフォーマンスを披露する音楽番組が復活。“音楽”という人生に寄り添うパートナーとの出会いを視聴者に届けるべく、世代を超えて愛される新たな音楽番組を送り出す。フジテレビの看板番組である『FNS歌謡祭』を手掛ける音楽班と、エンタメ情報に精通する「めざましテレビ」エンタメチームがタッグを組み、旬のアーティストたちの“最新パフォーマンス”と、即時性のある“エンタメニュース”を一挙に放送する。
幅広いジャンルの音楽に興味があるという上垣アナウンサーは、「その歌手のファンの方が見ていて楽しいのはもちろん、そうでない方も見ていて楽しいと思えるような、いろんな気配りができるMCであれたらいいなと思っています。その曲に感じたことを、血の通った私なりの言葉でお伝えできるかどうか、挑戦したいです。フジテレビアナウンス局の先輩でお一人挙げるとするならば、いつか軽部真一アナウンサーのような司会ができればいいなと思っております。“『STAR』でこんな魅力的な曲が紹介されていた！”と話題が広がって、ここから音楽の新たな波が生まれる番組にしたい」と意気込みを語り、新たな音楽番組の顔として番組を導いていく。
さらに、上垣アナウンサーとともに、“STARナビゲーター”としてアーティストや俳優らが進行を担当することも決定。番組に華を添える“STARナビゲーター”が上垣アナウンサーとどのような化学反応を起こすのか。
◆「めざましテレビ」全面協力のコーナーも
『めざましテレビ』のエンタメチーム全面協力のもと、その週の最新エンタメ情報を詰め込んだコーナーを実施することが決定。番組内で「めざましエンタ」として、音楽はもちろん、アニメ、映画、舞台など、あらゆるエンタメ情報を情報番組並みのスピード感で伝えていく。豪華アーティストたちを迎え、高品質な音楽ライブとエンタメ情報を盛りだくさんで届ける。（modelpress編集部）
◆上垣皓太朗アナコメント
ー 新音楽番組『STAR』MC就任と聞いたときの率直な感想を教えてください。
「まさか、まさかでした！私でいいのかなと驚きました。入社3年目になるタイミングで、まだまだ仕事を覚えていかなければならないのですが、このような新しい音楽番組を任せていただけるとは思ってもいませんでした。とにかく驚きました！」
ー 『FNS歌謡祭』を手掛ける音楽班と『めざましテレビ』エンタメチームの混合チームが制作する音楽番組が誕生します。“めざましファミリー”でもある上垣アナはMCとしてどんな番組を目指していきたいですか？
「『めざましテレビ』で日々いろんな情報をお伝えしており、特に『めざましどようび』ではエンタメ情報もお伝えしている中で、そんな私だからこそできることを木曜よる7時の枠でも実現できればいいなと思っております。『めざましテレビ』の朝の時間帯、そして『STAR』の夜の時間帯、それぞれの時間帯でお互いが車輪の両輪になって新しい情報をお届けできる番組になれたらいいなと思っております」
ー 理想の“MC像”があれば教えてください。
「私がMCとして心がけたいなと思っているのは、その歌手のファンの方が見ていて楽しいのはもちろん、そうでない方も見ていて楽しいと思えるような、いろんな気配りができるMCであれたらいいなと思っています。フジテレビアナウンス局の先輩でお一人挙げるとするならば、いつか軽部真一アナウンサーのような司会ができればいいなと思っております。軽部さん、よろしくお願いいたします！」
ー 音楽は好きですか？どんなときに音楽を聞くことが多いですか？
「私は人の声が好きなので、音楽も大好きです。声にとても興味があったので、自分もアナウンサーになったという経緯があります。どうしてずっと人の声を聞いていたいと思うのだろうかということを、この番組をやる中で深めていけたらいいなと思います。私はよく眠れたときに音楽を聞くことが多くて。朝起きて、今日はよく眠れたなという満足感を覚えたときに“こんな曲を聞いてみたいな”とふと思い、聞くことが多いです。私は昭和歌謡やニューミュージックが好きなので、松任谷由実さんの曲が特に好きです」
ー 放送を楽しみにしている視聴者へメッセージをお願いします。
「木曜よる7時に新しい音楽番組が誕生します。その曲に感じたことを、血の通った私なりの言葉でお伝えできるかどうか、挑戦したいです。“『STAR』でこんな魅力的な曲が紹介されていた！”と話題が広がって、ここから音楽の新たな波が生まれる番組にしたいと意気込んでいます。視聴者の皆様には気軽にリラックスして楽しんでいただければと思いますので、ぜひご覧ください！」
ー 総合演出：浜崎綾（フジテレビ第2スタジオ）
「10年間、願っても願っても叶わなかったゴールデンの音楽番組がようやく誕生します！音楽は時代を映す鏡です。テレビは時代を記録する責務があります。フジテレビには『MUSIC FAIR』や『FNS歌謡祭』というクオリティに自信を持ってお届けしている音楽番組がありますが、ゴールデンタイムのレギュラー音楽番組が無いことで10年間の“空白期間”が生まれてしまった事実は否めません。この『STAR』は今の音楽シーンで輝くスターたちが歌い、踊り、奏でる、その瞬間を余すところなくお届けしていきます。音楽だけでなくアニメ・映画・舞台など多様なエンタメニュースも盛りだくさんです。フジテレビの数ある番組の中でもキラ星のごとく輝くスター番組になるようスタッフ一同力を尽くしていきたいと思っています」
【Not Sponsored 記事】