Photo: junior

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

旅行や出張の荷造り、バックパックひとつだと容量が足りず、また奥の荷物が取り出しにくくて困りませんか？ かといってスーツケースは大げさ……。

そんなジレンマを解決してくれるのが「HubPack X」かも。スーツケースのようにガバッと開いてポンポン詰められる。実際に使ってみたら、旅準備が捗ったのでみなさんにもご紹介したいと思います。

スーツケース感覚でガンガン詰められる

モデル: 164cm Photo: junior

こちらがセキュリティ性能の高いバックパックシリーズを展開する海外ブランドKORINの新作「HubPack X」。小柄な筆者には少し大きめですが、トラベルバックパックとしては標準的なサイズ感かと。

生地は防刃素材のため刃物を通しにくく耐久性も高いのが特長となっており、テック感もあるデザインが筆者好みでした。

Photo: junior

メイン収納はガバッと開くのでパッキングがしやすいのがグッド。スーツケースのようにポンポンと重ね、隙間にもギュウギュウと押し込めます。

Photo: junior

荷崩れを防ぐための固定ベルトも装備済み。容量も30Lあるので、バックパッカー経験のある筆者的には最大4〜5泊くらいまで対応できそうだと思いました。

Photo: junior

さらにバッグ底のファスナーを開放すれば最大3.5Lも容量拡張が可能。帰りはお土産などが増えがちなので助かりますね。

Photo: junior

メイン収納はすぐアクセスには不向きですが、それを補うバッグ上部スペースがあります。容量はメイン収納と連動していますが、サッと取り出したい小物やカメラなどに便利。

PCやアクセサリーは独立収納

Photo: junior

背面側には独立したテック用コンパートメントがあるので、PCやそのアクセサリー類は快適に管理が可能。ノートPCも16インチまで入ります。

盗難防止機能が標準装備

Photo: junior

KORINのバッグはいずれもセキュリティ性能が高いのが特長。上述の防刃生地に加えてロック機能も充実しています。

「HubPack X」ではメイン収納とPC収納の両方がTSA対応ロックになっており、ワイヤーロックまで内蔵。カフェなどで椅子に置いてくつろぐ際にも装着しておけば安心ですね。

まだある便利機能

Photo: junior

地味に便利だったのが側面のボトルポケット。マグネット式なのでアクセスは快適ですし、使わないときは目立たないのがスマートです

Photo: junior

USBポートも備えているので、モバイルバッテリーはバックに収納したまま充電しやすいといった機能も。

Photo: junior

他にも細かな収納が充実しているので、スーツケース未満の

これだけギミック満載な分、多少の重厚感があるのはご愛嬌。ただ、それを補って余りある圧倒的な「パッキングのしやすさ」と「安心感」は本物です。

スーツケースの手間を手放しつつ、収納スタイルだけ引き継ぐ。そんなわがままを叶えるチョイスとして、検討してみてはいかがでしょうか？

Source: machi-ya

本記事制作にあたりilprimocomより製品貸与を受けております。