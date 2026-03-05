この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」が、「【超重要】社長個人にお金を残して法人税を節税する？それとも会社に残して事業成長を狙う？」と題した動画を公開した。



これまで1万社以上の黒字経営を指導してきた市ノ澤翔氏は、経営者から頻繁に寄せられる「儲けたお金は法人と個人、どちらに残すべきか」という質問に対し、それぞれのメリット・デメリットを整理した上で、「何がベストな選択肢なのかはゴール設定で決まる」と結論づけた。



まず、法人にお金を残す最大のメリットとして、市ノ澤氏は「会社の安全性が増す」点を挙げる。手元の資金が潤沢であればあるほど金融機関からの評価は高まり、結果として「お金は借りやすくなる」という。実際にお金を借りて手元資金を増やした結果、さらに多くの融資を受けられるようになった事例を紹介し、「お金が手元にいっぱいあるほど、お金は借りやすくなる」と逆説的な事実を強調した。また、新規事業などのチャンスに即座に資金を投じられるスピード感も大きな利点だ。



一方、個人にお金を残すメリットについては、「社長の精神が安定する」こと、そして「家族に怒られない」ことを挙げた。特に家族がいる経営者の場合、会社経営のストレスに加え、家庭内でお金に関する不満が溜まることは避けるべきであり、最低限の生活の安定と家族への配慮は必要だと説く。



最終的な判断基準として、市ノ澤氏は「どこを目指しているか」が重要だと語る。例えば「個人資産1億円」が目標であれば、時間をかけて役員報酬を受け取ることで達成可能だ。しかし、「個人資産100億円」といった大きな野望がある場合、個人の報酬だけでは現実的ではない。その場合は、法人にお金を残して事業投資を行い、会社を大きくしてM&Aなどでキャピタルゲインを得る戦略が必要になる。



逆に、家族経営で会社の規模拡大を望まない場合は、法人に利益を溜め込みすぎると株価が高騰し、事業承継が困難になるリスクもある。市ノ澤氏は、「まずは自分のゴールが何なのかを考えて決めろ」と力強く語り、自身の目標から逆算して手段を選ぶべきだと締めくくった。