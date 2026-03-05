「かわいすぎる」ラウンドガール・あらた唯『週プレ』グラビアに降臨！
あらた唯が、3月2日に発売の『週刊プレイボーイ』11号に登場。
【プロフィール】
あらた唯（あらた・ゆい）
1997年10月5日生まれ 栃木県出身
身長163cm B80 W56 H84
趣味＝ドライブ、料理
特技＝バレーボール、フラフープ
看護師として働いていたが、2020年にレースクイーンデビュー。ボクシングのラウンドガールも務め、「かわいすぎる」と話題に。
あらた唯Official Fanclub【https://9spro.co.jp/fanclub/aratayui】
公式X & Instagram【@arata_yui_】
