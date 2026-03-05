「かわいすぎる」ラウンドガール・あらた唯『週プレ』グラビアに降臨！

あらた唯が、3月2日に発売の『週刊プレイボーイ』11号に登場。

あらた唯 ©栗山秀作／集英社

【プロフィール】
あらた唯（あらた・ゆい）
1997年10月5日生まれ　栃木県出身
身長163cm　B80 W56 H84
趣味＝ドライブ、料理
特技＝バレーボール、フラフープ
看護師として働いていたが、2020年にレースクイーンデビュー。ボクシングのラウンドガールも務め、「かわいすぎる」と話題に。
あらた唯Official Fanclub【https://9spro.co.jp/fanclub/aratayui】
公式X & Instagram【@arata_yui_】

　その他、本号と同時リリースの【デジタル限定】あらた唯写真集「今日はホテルで」は、価格／1100円（税込）にて主要電子書店で 3月2日（月）発売。『週プレ グラジャパ！』 なら限定カット付きで発売!!

【デジタル限定】あらた唯写真集「今日はホテルで」©栗山秀作／集英社

