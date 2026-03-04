「AKB48の悪口を言うことで精神を保っていた」福留光帆“アイドルに未練たらたら”の本音を告白
「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（毎週火曜深夜1時30分）。芸能界イチの“テレ東フリーク”伊集院光と、テレビ東京を退社した人気プロデューサー佐久間宣行が、テレ東の番組を好き勝手に語り合う。ゲストに元AKB48・福留光帆が登場した3月3日（火）の放送から、気になる発言をピックアップして紹介！
今回は、行く人にハンコをもらい、名字の珍しさにより旅の資金をゲットしていく「飯尾くっきー！のハンコください！あなたの名字で旅してます」第4弾から、元AKB48の福留光帆が登場。第1弾出演が好評で、第2弾にも出演し、第3弾も出演予定だったが直前の体調不良で欠席、第4弾でのリベンジにかける福留は、“番宣”に専念し「今日は面白いこと何も言いません。（番宣番組に出演する）女優さんの気持ちで来ています」と宣言!?
並々ならぬ意欲を見せる福留だったが、今回の第4弾では、1日目のゲストが福留、2日目はベッキー。「ベッキーは4回目くらいの特番によばれることの重要さを一番知ってる」（佐久間）、「向こうも肩ぶん回してくるよ」（伊集院）という“強敵”について、福留も「スゴく盛り上がったと耳には挟んでおります」と気になる様子。
そこで福留は、次回出演に向けて番宣力をアピールするべくロケ裏話を披露するのだが…4回目ということもあり「ちょっとマンネリが起きていましたね、3人で」「非常に良くない回になっていました」と逆PR!?
しかし、今回、奇跡の出会いがあったそうで「このハンコ旅史上初の出来事が起こっているので見どころはすごくあります」と福留。すると、佐久間から「先それ言えよ！なんで慢心の方から先に言ってんだよ」とツッコミが入る。
「ハンコ旅」レギュラーを狙う福留だが、佐久間は「なれなかった時、傷つくのが嫌なんだよね。だからあんま言えない」と心情を代弁。AKB48で立ち位置が端だった福留は「期待しても無駄だって学んできたので。だいたい口に出したことって叶わないので」と語る。
福留「（AKB48加入時は）『絶対選抜に入ってやる』みたいな、めっちゃ気持ちはあったんですけど、すぐなくなりましたね。選抜入っている人は、私の脚の1/2ぐらいの細さしかないし、歌もダンスも上手いし『無理だわ』って思って。ちょうどコロナ禍もやってきて、なんかタイミングだなって思いましたね」
伊集院「これは私に冷静になれよっていう時間だと」
福留「完全にそうです。だからもう、今は夢とかあんま言えないですけれど、全部佐久間さんが叶えてくれるので」
収録前日、佐久間のYouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」の初リアルイベントが開催され、福留はチャンネル内で結成した1日限定アイドルグループとしてライブパフォーマンスを披露した。この企画は、メンバー・森脇梨々夏の発言で実現したそう。
福留「私も正直アイドルに未練たらたらだったんですけれど、でもこんなキャラだから言えないじゃないですか、恥ずかしくて。大喜利とか下ネタとか言っているし、もうアイドルとかできることないと思っていたので。だからAKB48の悪口を言うことで精神を保っていたんですけれど。森脇さんのおかげで、またアイドルやれるとは思っていなかった」
佐久間「最初、乗り気じゃない空気をちょっと出していたくせに、曲もらったら泣き、リハーサルで泣き、リハーサルで3回泣き、終わった後やめたくないですって言って。最初の『森脇さんがやりたいことに私は付き合いますけれど、私はAKB48もやっていたんで』って。それ、どこ行ったんだよ」
福留「バリバリダイエットして挑みました」
一同爆笑！
この他、佐久間が最近「NOBROCK TV」で女性タレントを発掘している話も。メンバーの入れ替わりがあるのでは？と不安な福留に、伊集院は「（佐久間が）全然目を合わせないぞ」と煽りを!?「TVer」、「ネットもテレ東」で無料配信中！お気に入り登録もお忘れなく！
「正直アイドルに未練たらたらだった」
