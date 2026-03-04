こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2026年3月3日（火）0時から3月5日（木）23時59分まで｢Amazon新生活先行セール｣を開催中。

現在、花粉・ハウスダストなどによるアレルギーの専用鼻炎薬、エスエス製薬の「アレジオン20」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

【第2類医薬品】アレジオン20 48錠 2,916円 （65%オフ） Amazonで見る PR PR

1日1錠で24時間ずっと効く。花粉シーズンの心強い相棒、エスエス製薬の「アレジオン20」が65％オフの超特価！

花粉やハウスダストでつらい季節。鼻水・鼻づまり・くしゃみをしっかりケアしながら、1日1回1錠で24時間効くのが、エスエス製薬の「アレジオン20」。

98.8％が眠くならないと実感したアレルギー専用鼻炎薬が、65％オフの超特価で販売中です。

エスエス製薬の「アレジオン20」は、有効成分エピナスチン塩酸塩を20mg配合したアレルギー専用鼻炎薬です。鼻水・鼻づまり・くしゃみなどの鼻炎症状をしっかりケアし、花粉やハウスダストによる不快感を抑えます。

最大の特長は、1日1回1錠の服用で24時間効果が持続すること。朝に1錠飲むだけで、日中から夜まで安定して症状をコントロール可能。仕事や外出が多い人でも、服用タイミングを気にせず使えるのは大きなメリットです。

眠くなりにくい処方設計で日中も快適

アレルギー薬で気になるのが眠気ですが、「アレジオン20」はその点にも配慮。アレジオンによる調査では、98.8％が眠くならないと実感したという結果が出ています。

集中力を求められるビジネスシーンなどにも使いやすい処方設計で、1日1回のシンプルな服用スタイルとあわせて、継続しやすい点も魅力。毎日をアクティブに過ごしたい人にフィットする1錠です。

1日1回1錠で鼻水・鼻づまり・くしゃみをしっかりケアする効果が24時間持続し、98.8％が眠くならないと実感というバランス設計に加え、65％オフという超特価。花粉シーズンをスマートに乗り切りたいなら、「アレジオン20」は有力な選択肢です。

なお、上記の表示価格は2026年3月4日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

