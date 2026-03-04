Snow Manの佐久間大介がXで“飲み物当てクイズ”を出題。のちに回答も公開し、盛り上がりを見せた。

【写真】佐久間大介の目力に圧倒される“飲み物当てクイズ”＆回答

■黒×金コーデにピンク髪が映えるアップショットにファン悶絶

佐久間は3月3日の午後8時11分に「コーラか、コーヒーか、シンキングタイム！！！」と添えて写真を投稿。ガラスのコップの中には黒い飲み物が入っているが、コーラかコーヒーか見分けがつかない。表面に白い泡のようなものが浮かんでいるが、これは炭酸なのか、果たして！？

コメント欄には「コーラっぽいけどコーヒー？」「たくさん氷が入っているように見えるのでコーヒー」「泡があるからコーラ」「コーラにしては炭酸が抜けてる？」などといった声や「アイス・アメリカーノ」「クラフトコーラ」などと細かいところまで狙った回答も。

すると佐久間は同日の午後8時32分に「正解はコーヒーでした」と投稿。襟足のピンク髪が鮮やかなニット帽とトップスを黒で揃え、チェーンネックレスとピアスをゴールドで揃えたコーディネートで、サングラス姿でアイスコーヒーを飲むカメラ目線の自撮りアップショットを公開した。

コメント欄には「やった！正解」「コーラかと思った！」「おいしそう」「かっこよすぎて正解が入ってこない」「ゴールドのアクセがお似合い」「こんなときでも目力がすごい」「みんなを楽しませてくれるさっくんが好き」などといったファンの声が続々と届いている。

■写真：「コーラか、コーヒーか、シンキングタイム！！！」（佐久間）

■写真：正解の飲み物を手にカメラ目線の佐久間