伊東純也は横須賀市でのびのび育った

世界を切り裂く右サイドの韋駄天??。

ベルギー1部ゲンクに所属する日本代表MF伊東純也は、32歳となった今も輝きが増す。ベテランと呼ばれる年齢に差し掛かり、数々の試練を乗り越えてきた伊東がいま見つめる景色とは。不器用ながらも実直な言葉に宿る、エースの矜持。「FOOTBALL ZONE」のインタビューに応じ、原点から北中米ワールドカップ（W杯）に向けた未来まで語った。第2回は家族と支え合って築き上げた少年時代について。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部・小杉舞／全3回の2回目）

◇ ◇ ◇

稲妻のようなスピード。伊東の代名詞だ。その原点は理論ではなく“野生”に近い場所で育まれた。神奈川県横須賀市。海と山に囲まれた地で、少年時代を過ごした。特別なトレーニングではない。ただ、すぐそばに砂浜と坂道があった。

「実家は本当に海と山が近くて。トレーニング的なことは分かっていなかったですけど、きついことをやればいいだろうという考えでしたね。砂浜ダッシュもきついし、坂道ダッシュもきつい。一緒に弟を連れて、そういう自然の中を走ったりしていました」

2歳下と6歳下の弟。少年団のコーチを務めた父は時に厳しく、母は静かに見守ってくれた伊東家でのびのびと育った。「トレーニングに行こう」。思い立ったら弟を誘った。「嫌々連れていったりもしていましたね。家から出たくない弟を無理やり（笑）。2歳下の弟は大学生になるまでよく一緒にボールを蹴りました。喧嘩とか全くせず、今もいい関係」。理屈抜きの反復こそが、今の爆発的な1歩目の礎となった。

そんな環境の中で、プロへの意識が明確になったのは大学に入ってから。目の前のことに没頭し続けた結果、道が拓けた。伊東らしく、マイペースに実直に。どんな歩みも今につながった。

小学6年生の時。横浜F・マリノスジュニアユースのセレクションを受けた。最終選考に残ったが、結果は不合格。だが、伊東にとっては挫折ではなかった。

自身を信じて選んだ進学先「家から通えるから」

「セレクションは免除みたいなのがあって行ったんですけど、正直、あんまり受かりたくなかったというのがあるんですよね。知り合いがいなかったので（笑）。もちろん受かったら行くつもりだったので、真面目にはやりました。結局は落ちましたね……。落ちた悔しさはありましたけど、落ちても次に行くクラブで倒してやろうぐらいに思っていました」

選択全てにストーリーがある。高校進学時も「サッカーがある程度強くて、家から通えるから」という理由で地元の逗葉高校を選んだ。国体メンバーに選出された時も、早生まれで1学年下の招集だったことから「1個下なんて全員知らない」という理由で行かなかった。でも、それは自らが選んだ道。周囲の評価や世間のレールに流されず、自分の直感を信じた。独自の感性が伊東を築き上げた。

だからこそ訪れた転機。高校3年時の全国総体の予選で逗葉高校は強豪・桐光学園高校と対戦した。チームは1-6と大敗。だが、伊東が挙げた唯一のゴールが、桐光の選手を視察に来ていた大学スカウトの目に留まった。神奈川大学への道が拓けた。

「まさかプロになれるとは思っていなかった。大学からですね、プロをちゃんと意識したのは」

少し開いたプロへの扉。大学1年の時、当時4年生だったDF佐々木翔（現・サンフレッチェ広島）を見に来ていたヴァンフォーレ甲府の森敦スカウトが“速さ”に度肝を抜かれた。そこから4年間追い続けられた。大学4年時に特別指定選手になり、念願のオファー。練習参加を経てプロの門を叩いた。

プロのスタートは甲府から「通用する」

「スカウトと何回かご飯も行って『オファーするわ』と言われた。すぐ『はい』と言って。（甲府では）最初の3試合くらい出られなくて『なんで使わないんだろう』と思っていました。監督が変わって試合に出られるようになって、プロでも全然やれるなと自信をつかめましたし、J1でも通用すると甲府で試合に出ることで思えましたね」

無名の高校生から、大学を経てプロへ。1年目から30試合に出場し、翌年には柏レイソルへ移籍した。2017年には日本代表に初選出。階段を駆け上がり続け、森保ジャパンの絶対的な存在になった。

「自分でも今ここにいることは想像できなかったですし、周りも絶対思っていなかった。目の前のことに集中してやってきたなかで、いい選択をして、人にもチームにも恵まれたなと思います」

地元・横須賀でひたすらに走っていた少年が積み上げた歴史。あの日、砂浜を駆け抜けていた少年は、いま、日本を背負い、世界の頂を見据える場所まで辿り着いた。32歳、韋駄天の物語はまだここから。その加速は止められない――。

（第3回に続く）（FOOTBALL ZONE編集部・小杉 舞 / Mai Kosugi）