二コート「休憩は最重要」子連れディズニーで親がやるべき“ホスト”の役割とは

ディズニー系YouTuber・二コートが「【これ一本で全てわかる】子連れディズニー攻略 ディズニーシーで幸せになれるポイント９選」を公開した。大人だけで行くのとは勝手が違う「子連れディズニー」を成功させ、親子ともに大満足の1日にするための具体的な攻略法を紹介している。



動画では、子連れディズニーにおける最重要事項として「子供に楽しんでもらうこと」を強調。親の行きたい場所を巡るのではなく、子供の希望を叶える「ホスト」に徹することで、子供に「また来たい」と思わせることが成功の鍵だとした。



具体的なポイントとして、二コートは「休憩は最重要」と提言。子供の荷物の多さや、坂道の多いディズニーシーでのベビーカー移動などにより、大人だけで行くよりも「4倍は疲れやすく」なるため、意識的に休憩を増やして疲労を溜めない工夫が必要だという。

また、アトラクション選びでは、身長制限の事前把握に加え、「ウォークスルー型アトラクション」の活用を強く推奨した。「フォートレス・エクスプロレーション」や「アリエルのプレイグラウンド」であれば、自分の足で歩いて回るため制限なく誰でも楽しめる上、子供を遊ばせながら親の休憩場所としても機能するという「神」アトラクションだと語った。



さらに、子供は長時間の待ち時間に耐えられないことが多いため、有料の「DPA（ディズニー・プレミアアクセス）」をフル活用することも提案。食事についても、ピーク時間を避けて10時台や16時台にずらしたり、並ばずに注文できる「モバイルオーダー」や事前の「プライオリティ・シーティング（予約）」を駆使することで、待ち時間によるストレスを極力減らすことが満足度向上に直結すると解説している。



これらの対策を講じることで、親自身も余裕を持って美しい景色や子供の笑顔を新鮮な気持ちで楽しめるようになるだろう。