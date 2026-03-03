この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

美容外科医が問う興行のあり方「夢の舞台の価値を下げた」武道館フェスの実情

高須幹弥氏が自身のYouTubeチャンネルで「【観客4000人?】アイドルフェス天下一武道館について思うこと【地下アイドル15組】」を公開した。日本武道館で開催された地下アイドルフェスについて、資金調達による開催手法や集客の実態に対し、「お金の力で夢を叶えても虚しいのではないか」と厳しい見解を示している。



動画で高須氏は、今回開催されたフェスが人気YouTube番組『令和の虎』の企画から資金を集めて実現したものであることに言及。地下アイドル15組らが出演したものの、観客数は定員の半数以下とされる約4000人だったという情報に触れ、「大赤字になったのではないか」と推測した。高須氏は、日本武道館について「1964年の東京五輪のために作られ、ビートルズが来日公演を行った聖地」だと定義。アーティストにとって目標となる場所だからこそ、地道な活動でファンを増やし、自力で満員の観客を呼べるようになって立つべきだという持論を展開した。



さらに高須氏は、安田大サーカス・クロちゃんがSNSで発信した「夢の舞台の価値を下げないでほしい」という意見を紹介し、「僕もどっちかというとクロちゃん派」と全面的に同意。資金力で会場を押さえて実績を作ることについて、「YouTuberがお金でチャンネル登録者を買うのと同じで、実態が伴わず虚しい」と例えた。その上で、「1組あたり250人程度しか集められないのに、お金や裏の力を使って夢を成し遂げても、端から見れば『どうかな』と思われてしまう」と、実力と会場の規模が見合っていない現状を指摘した。



最後には、武道館やドームといった大会場は、小さなライブハウスから階段を上がり、自力で満員にすることに意義があると強調。「プロセスを経ていない」と今回の開催形式に改めて疑問を投げかけ、動画を締めくくった。