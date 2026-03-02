［イラン攻撃の衝撃］＜上＞

米軍とイスラエル軍が２月２８日、イランへの攻撃を開始した。

戦闘終結の見通しは立たず、世界に混乱が広がっている。

◇

「楽しい夜を過ごしているかい」

２月２７日夜、米国のトランプ大統領はフロリダ州の私邸「マール・ア・ラーゴ」で開いた政治資金パーティーに現れ、支援者に声をかけて回った。「ＵＳＡ」の白い帽子をかぶったトランプ氏は歓声を受けた後、しばらくして黒いカーテンの後ろに姿を消した。臨時作戦室に陣取り、米軍最高司令官として対イラン軍事作戦を見守るためだ。

すべてのゲストが去った後の翌２８日午前２時頃、トランプ氏は帽子をかぶって「開戦」を告げる映像をＳＮＳに投稿し、世界を出し抜いた奇襲を明らかにした。

攻撃は米国とイスラエルの情報機関が周到に準備した。ＣＮＮによると、米中央情報局（ＣＩＡ）などはイランの最高指導者アリ・ハメネイ師（８６）の行動パターンを数か月にわたって監視し、居住地や面会相手などを分析。２８日午前に側近らを集めた定例会合があることを把握すると、予定を変えて約３０発の爆弾を撃ち込み、地下シェルターに逃げ込む時間を与えずにハメネイ師と側近ら４０人以上を殺害した。

表面的には、攻撃を決定づけたのは米国とイランの核協議の決裂だ。２月に入り、トランプ政権は新たな核合意を目指してイランと交渉を再開したが、核施設の破壊を求める米国と、民生用の核保有を主張するイランが対立。２月２６日の高官協議で、米側が提案した平和利用を目的とした核燃料の無償提供をイラン側が拒否し、トランプ氏が攻撃を決断したとの説がある。

米政府高官は攻撃後、イランが米本土に届く大陸間弾道弾（ＩＣＢＭ）の開発を進めていたと強調し、「差し迫った軍事的脅威」があったと主張した。だが、昨年の米政府の分析はイランがＩＣＢＭを持つ時期を「２０３５年まで」と予測しており、矛盾が指摘されている。

浮かび上がるのは、当初から「イラン攻撃」を前提にしていたのではないかとの疑念だ。１月に南米ベネズエラの反米左派政権を武力で転覆させることに成功し、トランプ氏は軍事力の行使に自信を深めた。敵対するイランの体制転覆を実現させられれば、歴代大統領が成し得なかった実績にできるとの思惑があるとの見方もある。

ただ、一連の攻撃にもかかわらず、イランの体制が揺らぐ気配は現時点で見られない。イランは原油輸送の大動脈であるホルムズ海峡周辺での攻撃を開始した。トランプ政権が「壮絶な怒り」と名付けた軍事作戦は、「出口の見えない戦争」に変貌（へんぼう）しかねない状況にある。