紛失防止に役立つ初のスマートタグ「Xiaomi Tag」が日本で3月2日に発売！価格は1980円。Appleの「探す」やGoogleの「Find Hub」に対応

紛失防止に役立つ初のスマートタグ「Xiaomi Tag」が日本で3月2日に発売！価格は1980円。Appleの「探す」やGoogleの「Find Hub」に対応