Xiaomi（以下、シャオミ）の日本法人である小米技術日本（以下、シャオミ・ジャパン）は2日、シャオミが展開している「Xiaomi」ブランドにおける日本市場向け新商品として持ち物の紛失防止に役立つ初のスマートタグ「Xiaomi Tag」を発表しています。2026年3月2日（月）より順次発売され、価格（金額はすべて税込）はオープンながらも市場想定価格および公式Webサイト（ https://mi.com/jp/ ）内の公式Webストアなどでは1個で1,980円、4個入りで5,980円となっています。
Xiaomi TagはXiaomi初のコイン型の紛失防止トラッカー／忘れ物防止タグで、Appleの「AirTag」やSamsung Electronicsの「Galaxy SmartTag」などと同等製品となっていますが、特徴としてはAppleの探すとGoogleのFind Hubの両方をサポートし、幅広いスマートフォン（スマホ）などとの互換性を確保しています。これにより、機種やOSを問わず、いつもの環境で迷わず持ち物を探せ、また内蔵の圧電ブザーで音でも探せるため、近距離の置き忘れにも強い設計です。
また仕組みとしては近くにある製品が検知できる安全なBluetooth信号を発信し、これらの製品が位置情報を匿名でクラウドへ送信するため、対応する探すアプリやFind Hubアプリ上でXiaomi Tagの場所を確認できます。さらにアイテムを「紛失」としてマークして所有者の連絡先やメッセージを追加することができ、誰かがそのアイテムを見つけた場合、所有者の連絡先情報を確認できるようになります。
Appleの探すの場合ならNFCに対応したiPhoneなどの製品でXiaomi Tagにタッチすると、所有者の詳細を確認でき、Find Hubの場合なら近くでXiaomi Tagが検知されると、所有者の詳細を含むポップアップが表示されます。また位置情報は送信中に暗号化されるため、その場所を確認できるのは本人のみで、万が一、身に覚えのないタグが一緒に一定時間に渡って移動している場合にはシステムがトラッキング防止アラートを送信します。
一方、家族や友人と簡単に共有でき、持ち物を紛失した際にも協力して探してもらうことが可能となり、持ち物が手元から離れ、かつ「利用頻度の高い場所と経路または信頼できる場所」にない場合にもアプリが通知を送信します。そのため、利用頻度の高い場所を事前に設定しておけば、馴染みのある場所に持ち物がある場合の不要な通知をカットすることができます。
もちろん、交換が容易な標準タイプのボタン電池を採用しており、最長1年間のバッテリー寿命を実現しています。またアプリが適切なタイミングで電池残量低下を通知するため、バッテリー切れの心配なく便利にお使えます。サイズは約46.5×31×7.2mm、質量は約10g、本体色はホワイトの1色のみ。BluetoothはVersion 5.4 LEで、加速度センサーを内蔵してます。同梱品はXiaomi Tag本体（ボタン電池「CR2032」取り付け済み）のほか、取扱説明書のみとなります。
