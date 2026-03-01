《新作》あれ、ここホテル！？（喜）【3COINS】スタイリッシュで推せる♡「洗面収納」

散らかりがちな小物をすっきり整えられる、蓋付きの「洗面収納アイテム」が【3COINS（スリーコインズ）】から新作として登場。プチプラとは思えないクオリティで、まるでホテルのような上質スペースを手軽に演出できるかも。

竹素材のフタがおしゃれ！ 便利な仕切り付きのクリアケース

コットンや綿棒、メイク用スポンジなどを分けて収納できる「仕切り付き収納クリアケース」\550（税込）。クリア素材なので補充タイミングも確認しやすく、ほこりや水滴から守れるフタ付きなのも嬉しいポイント。ケースのサイズは約縦7 × 横9 × 奥行き9cmです。洗面台はもちろん、ドレッサーやデスクまわりでも活躍しそう。

アイディア次第で使い方いろいろ！ 可愛らしい丸形ケース

「綿棒収納クリアケース」\330（税込）は、その名の通り綿棒がスッキリ入るアイテムです。他にも、使い捨てコンタクトやリップクリームなどを入れても良さそう。デスクまわりでは、クリップや付箋入れにもおすすめです。約直径7 × 高さ9.5cm。

気になったら、近くの【3COINS】やオンラインストアをチェックして！

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：relaco