375馬力のツインモーターを搭載！ 実用性と冒険心を突き詰めた新型BEVが誕生

スバル・カナダは2026年2月17日、モントリオール国際オートショーにおいて新型「トレイルシーカー」の価格および詳細を公表しました。

このモデルは、スバルが実用性とアドベンチャー（冒険）を重視して開発した全く新しいバッテリー式電気自動車（BEV）です。

すでに展開されている「ソルテラ」と比較して、全長は150mm以上、全高は約25mm拡大されており、特に後方の荷室空間とヘッドルームが広くなりました。

スバルの伝統であるシンメトリカルAWD（全輪駆動）と高い安全性能を維持しながら、次世代のパワートレインを搭載した注目のモデルです。

パワートレインには、フロントとリアにそれぞれ強力な電気モーターを配置したツインモーターシステムを採用し、システム合計出力は約375馬力を発生。

最大1500kgの牽引能力を誇ります。バッテリー容量は74.7kWhのリチウムイオンバッテリーで、航続距離はカナダ天然資源省（NRCan）の推定値で最大約444kmを実現。

また、バッテリーのプレコンディショニングシステムを搭載し、低温下でも効率的な急速充電を可能にしているほか、NACS（北米充電規格）に対応した充電ポートを標準装備しています。

外観デザインでは、光る「6連星（むつらぼし）」ロゴや新デザインのヘッドライト、18インチまたは20インチの新型ホイールを採用。

内装には14インチの大型タッチスクリーンを搭載し、ワイヤレスのApple CarPlayおよびAndroid Autoに対応しています。

安全面では、最新の「アイサイト・ドライバーアシスト・テクノロジー」が全車に標準装備され、渋滞時支援などの高度な運転支援機能を提供します。

車両価格は、エントリーグレードの「ツーリング」が5万4995カナダドル（1カナダドル＝110円の為替レートで約605万円）、中間の「リミテッド」が5万7995カナダドル（約638万円）、最上位の「プレミア」が6万995カナダドル（約671万円）です。

カナダでの発売は、2026年春とのことです。

ソルテラより一回り大きく、かつ375馬力という強力なパワーを備えたトレイルシーカーは、スバルのEV戦略を次のステージへ進める一台と言えます。

日本でもトレイルシーカーは、SNSなどで「かっこいい」「本気で欲しい」「今一番期待してるEV」などと評判を集めています。

国内デビューも2026年春頃とアナウンスされており、スバルの公式サイトではティザーページを公開中。もうまもなくの発売に向け、期待が高まっています。