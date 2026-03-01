馬の首に抱きつき「羽毛布団みたい」と感涙…⁉️ 那須の乗馬合宿で体験した究極の癒やしに「最高でした」の声
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「いいトコ撮り那須ch」が、『【乗馬合宿】那須トレーニングファーム涙が出るほど感動…⁉️ 馬と心が通じ合うオトナの乗馬合宿・後編！【癒しと挑戦】』と題した動画を公開しました。動画では、那須トレーニングファームで開催された「オトナの乗馬合宿」の様子を密着取材。参加者たちが馬の手入れや乗馬体験を通じて、馬と心を通わせていく感動的なプロセスが収められています。
合宿の後半は、パートナーとなる馬たちとの対面からスタートしました。「チョコレートチップのチップ君」などユニークな名前の馬たちが紹介され、参加者は広田龍馬先生の指導のもと、まずはブラッシングで馬との距離を縮めます。丁寧に毛並みを整えた後は、馬の首に抱きつく「ハグタイム」。参加者の一人は、馬の温かさに触れ「羽毛布団に包まれている感じ。気持ちが伝わってくる」と、その安心感にうっとりとした表情を浮かべました。
信頼関係を築いた後は、いざ騎乗体験へ。自転車に乗る要領で颯爽と馬に跨ると、「視線が変わりますよね」「めちゃめちゃ高いですね」と、普段とは違う視界に驚きの声が上がります。最初は緊張した面持ちの参加者たちでしたが、広田先生による迫力満点の障害飛越を見学して士気を高めると、少し難易度の高い「速歩（はやあし）」にも果敢に挑戦。リズムに合わせて体を動かし、馬との一体感を楽しみました。
レッスンの最後は、森の中をゆったりと歩くクールダウンを行い、馬から降りた後は「ありがとう」と声をかけながら人参をプレゼントしました。参加者は「すごくお利口さんで、私に合わせてくれた。一緒に走れたのが嬉しかった」と、パートナーとなった馬への感謝を口にします。ただ乗るだけでなく、手入れやハグを通じて馬の体温や優しさを肌で感じることができる、心温まる合宿となったようです。
チャンネル情報
2021年3月 コロナ禍に伴い地域応援ローカルメディアチャンネルとして那須地域のいいトコやヒト、コトや楽しいを応援発信ST。取材を通した中でのドラマをメモリーとしても蓄積する地域応援いいトコ撮り！【ご当地リポーター】キャップ☆なっちゃん☆なおっち☆りょうこ丸☆ジャンみな☆ちー坊☆ハンデキャップしゅん君 等