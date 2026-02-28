俳優の水上恒司（２６）が２８日に結婚を発表した。水上の所属事務所の公式サイトで公表した。相手は一般女性だという。

同サイトでは「​ご報告」とつづりはじめると、「日頃より水上恒司へ温かいご声援をいただき、誠にありがとうございます。この度、俳優・水上恒司が結婚いたしましたこと、また新たな生命を授かりましたことをご報告申し上げます」と結婚と同時に、夫人が妊娠。第１子が誕生予定であることも明かした。

続けて「なお、本件に関する正式な情報は弊社よりお知らせするものが全てとなります。憶測による報道はお控えいただけますよう、強くお願い申し上げます」と慎重な報道をメディアに要請した。

相手については「また、お相手は一般の方となりますので、取材等はお控えいただけますと幸いです」と明かし、「引き続き水上恒司をしっかりとサポートしてまいりますので、変わらぬご支援のほど、よろしくお願いいたします」と結んだ。

◆水上 恒司（みずかみ・こうし）１９９９年５月１２日、福岡県出身。２６歳。２０１８年、テレビドラマ「中学聖日記」で俳優デビュー。１９年、福岡放送開局５０周年記念スペシャルドラマ「博多弁の女の子はかわいいと思いませんか？」でテレビドラマ初主演。２１年、日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。２２年、事務所との契約を終了し、岡田健史から水上恒司に改名。２３年、日本アカデミー賞優秀主演男優賞を受賞。