狩野舞子、美脚透けるスカートコーデに視線集中「漂う気品と色気」「スタイル抜群」
【モデルプレス＝2026/02/28】元バレーボール日本代表で引退後はさまざまなメディアで活躍する狩野舞子が2月27日、自身のInstagramを更新。シースルー素材のコーディネートを披露し、反響を呼んでいる。
狩野は、屋外のテラスのような場所で撮影された全身ショットを複数枚公開。黒のオーバーサイズシャツに、膝下から足首にかけて透け感のあるチュール素材が重なったロングスカートを合わせたコーディネートとなっており、手すりの横に立ちカメラに向かって微笑むカットでは、シースルーのスカートからほっそりとした美しい脚のラインが透けている。
また「オーダーメイドのシャツ＆スカートを着てみました シャツの裾のリボンと、歩くたびに表情を変えるスカートはしっかり丈が長くて感動」と、オーダーメイドのお気に入りの服装であることもつづっている。
この投稿にファンからは「スタイル抜群」「オーダーメイドのコーデお洒落」「足が長くて綺麗すぎる」「黒のシースルーがセクシー」「漂う気品と色気」「スタイルレベチ」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
