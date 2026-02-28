100均にいいのあるよ〜！「コンパクトなのに扱いやすい！」機能性も抜群なランチボックス

ランチボックスの種類が豊富なセリアで、とても良い商品を発見しました！シンプルな構造で扱いやすい、コンパクトなランチボックス。プラスアルファのおかずを入れたり、デザートを入れるのにぴったりです。パッキン付きで汁漏れ対策ができ、さらに電子レンジでの加熱も可能◎ちょこっと使いにちょうどいいですよ！

商品情報

商品名：ランチボックス 160ml スライドレンジ

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：8.5×7.7×高さ4.8cm

容量（約）：160ml

販売ショップ：セリア

JANコード：4940170039386

コンパクトで扱いやすい！セリアで見つけたランチボックスが優秀

ランチボックスの種類が豊富なセリアで、気になる商品を発見しました！

今回ご紹介するのが、こちらの『ランチボックス 160ml スライドレンジ』。シンプルなデザインのランチボックスです。

筆者が訪れた店舗では、お弁当グッズ売り場に陳列されていました。

容量が約160mlの、とてもコンパクトなランチボックスです。

バックルがないシンプルなデザインで、洗いやすくお手入れが楽です。

小さいですが、しっかりとパッキンがついているので汁漏れ対策もできます。

おにぎりにプラスアルファで、ちょっとおかずを持っていきたいときにぴったり！

サイドメニューやフルーツ、デザートを入れるのにもちょうどいいです。

逆に、こちらにごはんを詰めて、お店でおかずを買うといった使い方もいいかもしれません。

蓋をしたまま電子レンジの使用OK！スライドで簡単に空気穴が開く◎

電子レンジの使用がOKなのも嬉しいポイント！

蓋をしたまま加熱できるので、いつでも美味しい温度でいただけます。

蓋に付いているスライドを動かすことで、空気穴を開けられます。

電子レンジを使用する際には、必ずこの空気穴を開いてから加熱します。

今回はセリアで見つけた『ランチボックス 160ml スライドレンジ』をご紹介しました。

コンパクトで扱いやすいランチボックスをお探しの方に、とてもおすすめです！セリアで見かけたら、ぜひ手に取ってみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。