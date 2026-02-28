「SNSのフェチ天使」の異名を持つタレント、起業家のくりえみ。現在AI関連企業を経営する彼女は2024年、サンフランシスコ行きの機内で傷口が裂け、敗血症寸前に。上半身は紫色となり、一時は死の淵に立たされた。膿により体重は5キロ増え、痛みで眠れず「気絶させてください」と医師に頼むほどの壮絶な入院の話を聞いた。（全3回の1回目／続きを読む）

くりえみさん ©山元茂樹／文藝春秋

フライトして5時間ぐらいたった頃に「プツン」って音がした

――くりえみさんは2024年、サンフランシスコに向かう飛行機内で手術の傷が開き、その後入院し死の危機に陥る事態になったことがニュースとなりました。飛行機に乗る前にどのような手術をしていたのでしょうか。

くりえみさん（以下、くりえみ） 背中にしこりのようなものがあって、普通の人ならスルーするくらいの大きさなんですが、グラビアをしていたこともあってしこりを取る手術をサンフランシスコへ向かう2か月くらい前に受けたんです。手術を受けた当時は違和感も全くなくて「しこりが取れて綺麗になった」ぐらいに思っていたんです。

――飛行機に乗り、どのくらいたってから痛みを感じたんですか。

くりえみ フライトして5時間ぐらいたった頃に「プツン」って音がしたんです。それで「ん？」と思って。すると最初は背中あたりから痛くなって、だんだんと上半身あたりにも痛みが広がっていきました。「なんだか痛いな」と思って、背中を触ってみると手がべしゃーっと濡れたんです。

――血が出たんですか？

くりえみ 血じゃないんです。水っぽい体液みたいなものが出ていて。その体液で服がびしゃびしゃになっていました。でも、まさか自分の体が裂けて、そこから体液が出ているとは思わないじゃないですか？ 最初は「あれっ、濡れた服を着てきちゃったのかな？」くらいにまだ思っていました。その時は耐えられるぐらいの痛みだったんです。

ただフライトから10時間ぐらい経った時に「体液は自分の体から出ているんだ」と気付いて。体から出る体液が止まらず、長袖を着ていたんですが、周りが気づくくらいにびしゃびしゃに濡れてしまって。

ただサンフランシスコではすでに仕事などの予定をたくさん入れていたし、現地で合流する人にも迷惑をかけたくない。予定をこなしたいという意地が出ちゃって「薬局で痛み止めを飲めば大丈夫でしょう」と結局、サンフランシスコまで痛みに耐えました。

アメリカに着くとすぐ薬局に行ったんですけど、日本の薬局と違うから、薬もよく分からなくて。結局、痛み止めを大量に買って、あとは傷口を止めるガムテープみたいなものでグルグル巻きに止めちゃったんですよ。後にそれが菌を閉じこめる形になって、余計によくなかったと知りました。

サンフランシスコ滞在中に上半身の皮膚が紫色に…「これはまずい」

――サンフランシスコについてからはどうしたんですか。

くりえみ 最初の方は痛みに耐えて、予定をこなしていました。ただ痛みがひどいので眠れなくて。三徹ぐらいして過ごしていました。サンフランシスコの後はニューヨークに行く予定だったんですけど、さすがに痛みがひどくて耐えられなくなったので、しこりの手術をした先生にオンラインで診断してもらったんです。

先生からは「ニューヨークから帰国したら、うちの病院にすぐ来て」と言われて。ニューヨークに行っていいのか聞き返すと「大丈夫だよ」と言われたことで、実はたいしたことではないのかなと思いました。それで、すっかりニューヨークに行く気になっていたんですけど、先生とオンラインで話した翌日には上半身の皮膚が紫色に変わっていったんです。

――えっ、紫色ですか。

くりえみ 後でわかるんですが、その時、私の体は壊死寸前になっていたみたいです。もう歩くのも難しくて「これはまずい」と自覚した時には気絶寸前というくらい意識が朦朧としていて。痛みとめまいに加えて40度くらいの高熱も出ていました。

――アメリカの病院には行かなかったんですか。

くりえみ 一度はアメリカの病院に行こうと思って、現地の人に連絡をとってもらったんです。ただ「入院すると一泊50万円〜200万円かかるし、手術となったら数千万円かかる可能性もある」と言われて。

それは流石に怖いし、周りの人からも「ニューヨークとか行っている場合じゃない。すぐに日本に帰った方がいい」と言われたので、飛行機を取って日本へ帰ろうとなりました。ただ直行便がなく、取れた便はトランジットがあるものでした。

トランジット先はどこか忘れてしまったんですけれど、限界を迎えて倒れてしまって。ただ倒れた私を偶然、ANAのキャビンアテンダントさんが発見してくれたんです。私が起き上がれず横たわっているところを、CAさんが病院の先生と直接連絡とってくださって。

最初はトランジット先で手術をするという話にもなったんですけど、しこりを取ってくれた先生が「トランジット先で手術するとなったら、専門医じゃないとたらい回しにされるかもしれない。日本に戻ってきたほうがいい」と言われて、リスク承知で日本行きの飛行機に乗りました。

「敗血症の一歩手前」で手術は合計4回、膿で体重が5キロ増えた

――帰りのフライトによく耐えられましたね。

くりえみ ANAのCAさんがすごすぎました。10時間以上のフライト中、5〜6人の方が交代しながら私の傷口をタオルでずっと押さえ続けてくれたり、汗も拭き続けてくれました。ビジネスが満席だったんですが、横になれるような席も確保してくれて。ANAのCAさんには本当に感謝しています。日本に着くとすぐに救急車で病院に運ばれました。

――結局、体はどんな状況だったんでしょうか。

くりえみ 敗血症の一歩手前と診断されました。大学病院にすぐ移されて、最終的に合計で4回手術しました。血液までウイルスに感染していたら、手足を切らないといけないケースもあるそうです。

最初に緊急手術をした後、点滴でウイルスの感染を防ごうとしたんですが、炎症値が抑えられなかったんです。どんどん膿が広がって。一時は膿で体重が5キロ増えました。体中の膿を取る手術をして、炎症値を見るけど、なかなか下がらなくて。また手術をして膿を取っての繰り返しでした。

――痛みで眠れず、当時SNSで「夜から明け方がデスタイム」と書いていましたね。

くりえみ 背中の炎症が一番酷かったので、背中をつけると激痛が走り、寝れなかったんです。横になれず座ったまま寝たりしていました。高熱もずっと下がらなかったので体はだるいし、痛いし、1分がめちゃくちゃ長く感じました。

手術で背中の膿を取った後も、膿が出続けるので、背中に穴を開けチューブをつなげ、先生が人力で私の体から膿を押し出すんですよ。毎日3回それがあるんですが、人力で押し出すのでめちゃくちゃ痛いんです。入院の後半は痛すぎて、もうずっと泣き続けてました。

――まさに地獄ですね。その期間がどれくらい続いたんですか。

くりえみ 1か月くらい続きました。痛すぎて、正直「もう死にたい」と何度も思いました。鎮痛剤も飲むんですけれど、痛みが止まらない。常に意識朦朧としていて、とにかく、痛みのない状況にしてもらいたくて、先生に「お願いだから、気絶させてください」とずっと言ってました。

「このまま力尽きてたまるか」と思いSNSを更新

――その地獄のような日々はどうやって終わったんですか。

くりえみ 炎症値が減ってきて、膿が体の外にだいぶ出きってからです。体が綺麗になってくると、少しずつ意識もはっきりして、ちょっとずつ考えられるようになりました。

正直入院した最初の時は「この期間で、めっちゃ勉強できるじゃん」とむしろワクワクしていたんですけど、もうそれどころじゃなかったです（苦笑）。本当に、何も考えられない。呼吸してるだけで精一杯。痛みにずっと耐えることしかできなかったです。

――くりえみさんはその状況の中、SNSも更新していました。

くりえみ むしろ「このまま力尽きてたまるか」と思って更新してました。SNSで言ったほうが周りの反応もありますし、気晴らしになるんです。自分一人で苦しんでいると考える方が、しんどくて。

――手術の傷跡は今も残っているんでしょうか。

くりえみ 残ってはいるんですけど、手術をしてくれた大学病院の先生が名医で。

私がグラビアの仕事をしていることも知ってくれていて、普通なら背中を縦に切るところを横に切って、手術の跡がちょうど下着に隠れるようにしてくれたんです。切る部分も極力小さく、管を入れて処置をするようにしてくれて、傷も最小限にできました。本当に最高の先生で、感謝しています。

自分がいなくても事業を続けられる体制を整えられるように

――くりえみさんは死の一歩手前までいったわけですが、病気は人生のターニングポイントになりましたか。

くりえみ 変わりましたね。それまで日々のタスクに忙殺されていましたが、入院して強制的に立ち止まった時に、本質的じゃないものに追われている時間が圧倒的に多いと気づきました。当時、会社自体は6法人ぐらいあったんですが、本質的に必要と考えた2法人にまで整理しました。

あと、自分が死んで会社が終わりというのではなく、残されたメンバーに自分の魂が引き継がれる状況にしないといけないと実感しました。事業そのものを私の属人性に頼らないようにすることで、自分がいなくても事業を続けられる体制を整えられるようにと今は考えています。

（徳重 龍徳）