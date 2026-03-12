グラビアアイドルで起業家のくりえみさんが2026年3月10日にXを更新し、寝違えで病院の診察を受けたところ、「頚椎ヘルニアの可能性あり」という診断を下されたことを明かした。「腕の痺れがもう限界...」発端となったのは7日。くりえみさんはXで、「また寝違えたのか、首周りが死ぬほど痛くてぜんっぜん起き上がれなかった......」と明かしつつ、鎮痛剤を飲んで仕事をこなすことを宣言していた。さらに9日に再びXを更新すると、「