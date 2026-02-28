NHK連続テレビ小説『ばけばけ』。3月2日放送の第106話では、トキ（髙石あかり）がラン（蓮佛美沙子）から英語の勉強のコツを教えてもらう。

ヘブン（トミー・バストウ）とトキがロバート（ジョー・トレメイン）とランの自宅に招かれた第105話。

第106話では、トキはリテラシーアシスタントとしてヘブンを支えるために、英語の勉強を続ける。ある日、ランにお茶会に招待されるトキ。外国人の妻であり英語も上手なランに、トキは英語の勉強のコツを教えてもらう。家でも丈（杉田雷麟）や正木（日高由起刀）に英語の勉強に付き合ってもらう、トキ。そんな中、ヘブンにイライザ（シャーロット・ケイト・フォックス）から手紙が届き……。

主人公・松野トキを髙石あかり、トキの夫ヘブン役をトミー・バストウが演じるほか、岡部たかし、池脇千鶴、杉田雷麟、日高由起刀、大西信満、夏目透羽、芋生悠、夙川アトム、橋本淳、蓮佛美沙子らがキャストに名を連ねている。（文＝リアルサウンド編集部）