7枚ドア構造が生んだ開放感と豪華内装が魅力！

近年、高級ミニバン市場はこれまで以上に存在感を高めています。広い室内空間と上質な内装を兼ね備えたモデルが支持を集め、とりわけトヨタの「アルファード」や「ヴェルファイア」は、その象徴的な存在といえるでしょう。

送迎用途だけでなく、家族での長距離移動やビジネスシーンにおいても快適に過ごせる空間づくりが重視され、ミニバンは単なる多人数乗車車から“移動する上質な空間”へと進化してきました。

【画像】超カッコイイ！ これが“8人乗り豪華内装”がいいトヨタ斬新「“観音開き”ミニバン」です！（10枚）

こうした流れをたどると、トヨタがかつて発表したコンセプトモデル「F3R」の存在が浮かび上がります。

このクルマは現在の高級ミニバンに通じる思想を、早い段階で提示していた1台です。F3Rは「Living Room On Wheels（車輪付きのリビングルーム）」をテーマとした3列シートのミニバンで、2006年にアメリカの「デトロイトモーターショー」で公開されました。

当時としては斬新な発想で、クルマの中を生活空間の延長として再定義しようとする試みでした。

F3Rの特徴は、従来のミニバンの枠を広げるパッケージングにあります。ボディは広い室内を確保する箱型をベースとしながら、フロントにはくさび形のグリルを採用するなど、未来感を意識したデザインが与えられていました。

現在の視点ではやや時代性を感じさせる部分もありますが、広さと開放感を最優先に考えた設計思想は、今日の高級ミニバンにも通じるものがあります。

とりわけ注目されたのが、左右に3枚ずつドアを備えた7ドア仕様という大胆な構成です。最前部の1枚目は一般的なヒンジドアですが、2枚目と3枚目には大開口の観音開きが採用されていました。

これにより、2列目および3列目へのアクセス性が大きく向上し、大人数がスムーズに乗り降りできる設計となっていました。

室内は大人8人がゆったりと座れる広さを確保しており、快適性を徹底的に追求していたことがうかがえます。

インテリアは、まさに“リビングルーム”という言葉がふさわしいものでした。運転席はリクライニング機能に加え、回転も可能な構造を採用しています。

停車時にはシートを回して後席と向き合うことができ、車内でのコミュニケーションがより自然にとれる仕様としました。

助手席もリクライニングさせることでベンチのように変化します。さらに2列目シートは分割して折りたたむことができ、3列目と組み合わせることで、自宅のリビングにあるソファのようなレイアウトを作り出しました。

単に移動するための空間ではなく、滞在することを前提とした空間づくりがなされていたのです。

もっとも、回転対座シートのような機構は、安全性の確保やコスト面での課題もあり、その後の量産モデルでは一般的な装備とはなりませんでした。

しかし、近年はインターネット通信環境の進化や動画配信サービスの普及により、車内での過ごし方が大きく変わりつつあります。

後席モニターや高性能オーディオシステムを備え、移動時間をエンターテインメントの時間へと変えるニーズは、かつてよりも高まっています。

その意味で、F3Rが提案した「車輪付きのリビングルーム」という発想は、時代を先取りしていたといえるでしょう。

F3Rは市販化には至りませんでしたが、その思想はトヨタのミニバン開発に少なからず影響を与えたと考えられます。

実際、2023年に全面刷新が発表されたレクサスの高級ミニバン「LM」は、後席の快適性や上質さを徹底的に追求したモデルとして登場しました。

ショーファードリブン需要を強く意識し、プライベートジェットのような静粛性とくつろぎを目指したその姿勢は、F3Rのコンセプトと通じる部分があります。

※ ※ ※

アルファードやヴェルファイアが築いてきた高級ミニバンの価値観は、単なる豪華装備の追加にとどまりません。

移動時間そのものを快適で意味のある時間へと変えることに本質があります。F3Rは、その方向性をいち早く提示した存在でした。

現在の高級ミニバン市場の隆盛を踏まえると、F3Rが示したビジョンは決して夢物語ではなく、確かな未来予想図だったといえるのではないでしょうか。