Ayumu Imazuが、BMSGとの協業を発表した。

2024年に「Obsessed」が世界的にバイラルヒットし、その後もヒット曲をリリースしながらグローバルアーティストとして活躍しているAyumu Imazu。アメリカと日本に制作拠点を置き、作詞・作曲に加え振付や楽曲提供までセルフプロデュースで自らこなす。

一方でBMSGはBE:FIRSTやHANAを筆頭にダンス＆ボーカルの既成概念を塗り替える経験を積み上げてきた。今回のパートナーシップ締結により、Ayumu Imazuの制作活動へのよりよい影響が期待される。

以下、Ayumu Imazuからのコメントも到着している。

◆ ◆ ◆

いつも応援してくださる皆さまへ

Ayumu Imazuは、このたびBMSGと共に手を組んで活動していくことになりました。

皆さまにお知らせできることを、とても嬉しく思います。

これまで支えてくださったすべての皆さまには、心から感謝しています。

次なるフェーズとしてBMSG、そして日高さんと共に進む決断をしました。

人生をかけて準備を進めていますので、これからのAyumu Imazuをどうぞお楽しみに。

引き続き応援よろしくお願いいたします。

Ayumu Imazu

◆ ◆ ◆

◾️＜Ayumu Imazu LIVE TOUR 2026＞ 日程：2026年5月17日（日）広島 (OPEN 17:30 / START 18:00)

会場：広島 LIVE VANQUISH

お問い合わせ：YUMEBANCHI（広島）

TEL：082-249-3571 (平日12:00〜17:00) 日程：2026年5月29日（金）名古屋 (OPEN 17:30 / START 18:30)

会場：Zepp Nagoya

お問い合わせ：キョードー東海

TEL：052-972-7466 (月〜金 12:00〜18:00 土 10:00-13:00 ※日・祝日休み) 日程：2026年6月21日（日）東京 (OPEN 17:00 / START 18:00)

会場：Zepp DiverCity(TOKYO)

お問い合わせ：SOGO TOKYO

TEL：03-3405-9999 (月〜土 12:00〜13:00,16:00〜19:00) 日程：2026年7月4日（土）熊本 (OPEN 15:45 / START 16:30)

会場：熊本 B.9 V1

お問い合わせ：キョードー西日本

TEL：0570-09-2424 (月〜土 11:00〜15:00) 日程：2026年7月5日（日）福岡 (OPEN 15:15 / START 16:00)

会場：DRUM LOGOS

お問い合わせ：キョードー西日本

TEL：0570-09-2424 (月〜土 11:00〜15:00) 日程：2026年7月10日（金）仙台 (OPEN 17:45 / START 18:30)

会場：Rensa

お問い合わせ：https://www.gip-web.co.jp/t/info (月〜金 10:00-18:30) 日程：2026年7月18日（土）兵庫 (OPEN 16:00 / START 16:30)

会場：神戸 Harbor Studio

お問い合わせ：サウンドクリエーター

TEL：06-6357-4400 (月〜金 12:00〜15:00 ※祝日を除く) 日程：2026年7月20日（月・祝）北海道 (OPEN 15:15 / START 16:00)

会場：札幌 PENNY LANE 24

お問い合わせ：ミュージックファン

TEL：011-799-1000 (平日 11:00〜17:00) 日程：2026年7月24日（金）大阪 (OPEN 17:30 / START 18:30)

会場：なんばHatch

お問い合わせ：サウンドクリエーター

TEL：06-6357-4400 (月〜金 12:00〜15:00 ※祝日を除く)