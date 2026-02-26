「マジで何も？」まるでアイドルと話題の17歳女子高生フィギュア選手“あざと可愛い”メイクの真実に衝撃「まつパもまつエクもしてない」「チークは練習のときから」

中井の愛らしい仕草はすっかり有名となった(C)Getty Images

閉幕したミラノ・コルティナ五輪、女子フィギュアで大きく存在感を示したのは中井亜美にもあった。

17歳の女子高生スケーターはSP、フリーともに大技のトリプルアクセルを決めるなど、フィギュア史上最年少メダルとなる銅メダルを獲得と快挙を達成。のびやかな演技で人々を魅了した。

【写真】なんて美しい瞬間！世界に配信されたアリサ・リウと中井亜美の抱擁シーン

フリー終了後に右手の人差し指で小首をかしげる「あざと可愛い」ポーズもすっかり有名となった。

そんな中井がメークの秘密を明かし、こちらも話題を呼んでいる。

2月26日朝の「ZIP！」（日本テレビ系列）に生出演。街頭インタビューで「メイクのポイントはありますか？」と聞かれると「チークは練習からけっこうかわいく付けるのが好き」としながら、くるんくるんと評判のまつ毛に関しては「自まつ毛で、本当に自分のまつ毛だけで上げてます」「まつパもまつエクもしてない」と告白。これにはSNS上でも衝撃が拡がった。