「マジで何も？」まるでアイドルと話題の17歳女子高生フィギュア選手“あざと可愛い”メイクの真実に衝撃「まつパもまつエクもしてない」「チークは練習のときから」
中井の愛らしい仕草はすっかり有名となった(C)Getty Images
閉幕したミラノ・コルティナ五輪、女子フィギュアで大きく存在感を示したのは中井亜美にもあった。
17歳の女子高生スケーターはSP、フリーともに大技のトリプルアクセルを決めるなど、フィギュア史上最年少メダルとなる銅メダルを獲得と快挙を達成。のびやかな演技で人々を魅了した。
フリー終了後に右手の人差し指で小首をかしげる「あざと可愛い」ポーズもすっかり有名となった。
そんな中井がメークの秘密を明かし、こちらも話題を呼んでいる。
2月26日朝の「ZIP！」（日本テレビ系列）に生出演。街頭インタビューで「メイクのポイントはありますか？」と聞かれると「チークは練習からけっこうかわいく付けるのが好き」としながら、くるんくるんと評判のまつ毛に関しては「自まつ毛で、本当に自分のまつ毛だけで上げてます」「まつパもまつエクもしてない」と告白。これにはSNS上でも衝撃が拡がった。
「そんなことある？」「マジで何も？」「中井亜美ちゃん、自まつ毛なの、えぐい!!!」「自まつ毛、最強すぎる!」「メイクもプロ技すぎる」など、大きく反響が拡がっている。
愛らしい表情、メイクで一躍話題となった中井はメイク術に関してはYouTubeなどからも学んでいると話していた。今後の成長にも期待したいところだ。
