「ちゃこ解説 ✖パパを枕にした 〇パパがそこにいたから枕になった」



【動画】お父さんの顔面を枕にする犬さん

そんなユーモアあふれるコメントとともに投稿された動画が話題になっている。投稿したのは、トイプードルのちゃこたろうくんと暮らす飼い主さん（@cha_kotaro）。



動画には、お父さんの“顔面”をまるごと枕にしてくつろぐちゃこたろうくんの姿が映っている。鼻から口元までしっかり覆う大胆さに、コメント欄には「幸せだなぁ」「苦しくないですか？」「大好きなんですね」といった声が寄せられた。



別室から戻ると…そこには“顔面枕”

撮影したのはお母さん。別室にいたお母さんが寝室へ戻ると、ちゃこたろうくんはお父さんの顔の上に“どん”と乗った状態で、じっと見つめてきたという。



「その状況がおもしろくて撮影しました」



突然の“顔面枕”。家族にとっては思わず笑ってしまう光景だった。



投稿のコメントに添えられた「❌パパを枕にした ⭕️パパがそこにいたから枕になった」という一文には、ちゃこたろうくんの気持ちを想像する飼い主さんの思いが込められている。



「普段から、ちゃこの立場になって“どういう気持ちなんだろう”と考えるようにしています」



行動の意味を“犬目線”で考える姿勢が、この愛らしい言葉につながった。



もともとは“反対派”だった父

実はお父さん、ちゃこたろうくんを迎えることに当初は前向きではなかったという。理由は「お世話にかかる時間や費用への心配」。家族が初めて会った際も、その場で即決はできず、自宅に戻って相談したが、お父さんは慎重な姿勢だった。



しかし・・・半ば強引に連れて行かれたペットショップで、ちゃこたろうくんを初めて抱っこした瞬間、気持ちは一変した。



「その瞬間から、反対の気持ちはなくなっていたと思います」



迎えた初日からすでに“溺愛”。決定的な出来事があったわけではない。ただ「あまりの可愛さに溺愛せずにはいられない」という。



今ではすっかり“ちゃこ中心”の生活

現在1歳のちゃこたろうくん（2月24日で2歳）。家族の生活は見事に“ちゃこ中心”へと変わった。帰宅時間を共有し、できるだけ留守番時間を減らすよう予定を調整。お父さんはドッグランに行こうと自ら提案し、外出の機会も増えた。そして例の動画のあと、ちゃこたろうくんはどうなったのか。



顔から降りて、いつも通りお父さんの隣で二度寝したという。



「お父さんのことが大好きなんですね」



投稿には「幸せそう」「羨ましい」「息ができれば最高」といった声が集まった。



中でも多かったのは、「お父さんのことが大好きなんですね」というコメント。それを見てお父さんは“ご満悦”だという。かつては心配していたはずの存在が、今では顔面を差し出すほど愛おしい存在に。



ちゃこたろうくんにとっては、ただ「そこにいたから枕になった」だけかもしれない。けれど家族にとっては、その重みもぬくもりも、かけがえのない幸せなのだ。



（まいどなニュース特約・渡辺 晴子）